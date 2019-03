Luis Enrique: "¿La campaña a Messi? Vengo de Costa Rica y allí es todo pura vida"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, aseguró que Leo Messi no estará "afectado" por sus problemas con la justicia, y no quiso entrar en detalle en ninguna tema relacionado con la campaña que efectuó el club a favor del astro argentino, asegurando que viene de vacaciones de Costa Rica donde allí todo es "pura vida".

"¿La campaña del club sobre Leo Messi? Vengo de Costa Rica, y allí todo es pura vida... Si el primer día comenzamos con esto no tengo nada que comentar", remarcó el técnico en rueda de prensa en relación al 'hashtag' lanzado por el club, #TodosSomosLeoMessi, como apoyo al argentino tras su sentencia por fraude a Hacienda.

El técnico blaugrana no cree que a Messi le "afecte" la condena a 21 meses de cárcel y los problemas con la justicia a los que se ha visto sometidos en las últimas semanas. "No conozco en profundidad la justicia. Sabemos que como personajes públicos tenemos que estar al margen de estas cosas y solucionarlo de la mejor manera. No creo que esto afecte a Leo Messi", remarcó.

"Messi vendrá como siempre, con una ilusión para jugar a fútbol. Este año ha tenido más vacaciones. Lo que más le gusta a él es jugar al fútbol, es su hábitat natural. Este club hace que los jugadores vean reflectadas las ganas de ganar", admitió. El asturiano apuntó que como la decisión del jugador dejar la albiceleste es cosas suya, y que como aficionado al fútbol prefiere que "siga con su selección".

"Como entrenador no nos perjudica que Messi haya dejado la selección. Son palabras que dijo él en un momento difícil y él será el que opine. Como aficionado del fútbol prefiero que siga con su selección y como entrenador del Barça y con mis intereses veremos lo que pasa", concluyó.