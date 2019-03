Luis Enrique, tras golear al Deportivo: "Gana la Liga el mejor en 38 jornadas"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado tras el claro triunfo en Riazor contra el Deportivo de La Coruña (0-8) que la Liga la ganará el "mejor equipo" a lo largo de las 38 jornadas sin que nada valga la clasificación en las jornadas anteriores, y además ha asegurado que será "difícil" ganar el título pese a esta goleada.

No aseguró si ha terminado la mala racha culé

"Gana la Liga el mejor en las 38 jornadas, no en la 37 o 36, y será difícil seguro", aseguró en rueda de prensa el técnico blaugrana. En este sentido, Luis Enrique afirmó no poder decir si con este triunfo y estos 8 goles se ha acabado del todo la mala racha. "No lo sé, no te puedo contestar porque el fútbol es un deporte especial en ese sentido", manifestó.

"Hemos hecho algo muy parecido a lo hecho contra el Valencia, lo que pasa es que hoy hemos estado increíblemente efectivos e infinidad de ocasiones. Pero creo que contra el Valencia tuvimos más ocasiones. Un resultado espectacular y se nos presenta un reto maravilloso", auguró.

Satisfecho con la actuación de su plantilla

Del partido hizo un balance "muy bueno". "El Depor no hizo como en la ida y no cerró los dos centrales ni pivotes. Hemos circulado muy bien por banda y en el lado contrario, con Leo generando superioridad como siempre. Hemos estado bien en las primeras acciones y el partido ha ido de cara", celebró.