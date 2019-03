Luis Enrique: "Es difícil que se dé una amistad ideal como la de la MSN"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que la amistad que une a los integrantes de su tridente ofensivo "es ideal" y también "difícil que se dé" en cualquier grupo, añadiendo que "en cada jugada se puede ver cómo disfrutan" juntos Leo Messi, Neymar y Luis Suárez".

"Es la situación ideal y es difícil que se dé dentro de un grupo de lo que sea, en el trabajo o en el colegio. No se puede ser amigo de todas las personas, yo mismo no soy amigo de todas las personas que están aquí (en referencia a la sala de prensa). La situación ideal es que haya una amistad y, si se reproduce en el campo, muchísimo mejor", valoró Luis Enrique en rueda de prensa.

En este sentido, apuntó que "en cada jugada y cada gol se puede ver cómo disfrutan, cómo bromean" sus tres delanteros titulares. "Es la situación ideal no solo para cualquier jugador, sino para cualquier entrenador", recalcó.

El asturiano reconoció que, cuando era jugador, él no "disfrutaba tanto" como sus tres pupilos. "Me habría gustado, pero no. Yo estaba pendiente de dar coces y de que no me las dieran a mí. En mi época disfrute muchas veces como jugador, pero no a estos niveles", se rindió.

Además, Luis Enrique contesto con un escueto "no sé" cuando se le preguntó por la línea que separa espectáculo y falta de respeto, evitando polémicas con las acciones de sus jugadores ante el Celta, y contestó con ironía cuando se le preguntó por la actuación de Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu el mismo día de la final de Copa. "No van a poder ir al concierto", dijo sobre sus jugadores.