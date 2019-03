Luis Enrique: "El Athletic nos estimula porque nos impidió conseguir el sextete"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha admitido que no le causa ningún reparo tener que disputar un partido cada tres días, porque tiene fondo de armario para echar mano de muchos jugadores y poder rotarlos, por lo que no le parece que ni este enero ni febrero sean meses muy cargados, pero sí "estimulantes".

"Jugar partidos cada tres días es muy bonito, si puedes escoger en una plantilla como la que tengo", ha admitido hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barça, donde ha atendido a los medios en la previa del partido de Liga contra el Athletic Club, con el que se pone en marcha la segunda vuelta. Del rival, ha advertido que el juego de los bilbaínos provoca que no haya descanso en ninguna jugada "y cero concesiones" porque "la intensidad es altísima", por lo que ha advertido que sus jugadores ya saben "el tipo de esfuerzo que nos va a exigir el rival".

"No me gusta jugar tres veces contra un mismo equipo"

Ha admitido que le hubiera gustado otro rival para la Copa, después de que el Athletic Club sea el del Barça en cuartos, lo que volverá a generar un calendario de tres partidos contra el mismo oponente, algo de lo que también se quejó cuando quedó emparejado con el Espanyol. "No me gusta que nos toque tres veces el mismo equipo (un partido de Liga y dos de Copa seguidos). Ya lo dije cuando nos tocó el Espanyol. Pero es un estímulo. Jugaremos contra un equipo que nos ganó bien (4-0, en la ida de la Supercopa de España)", ha observado.

"Aquel 4-0 lo guardo como referencia, y también los jugadores", ha señalado el entrenador, al referirse a las condiciones del rival y los errores cometidos por el Barça. "No habrá un balón fácil contra el Athletic. Es un equipo muy trabajado y completo. Sabe qué tiene que hacer y cómo frenarnos. Pero cuando nosotros hemos estado a nuestro nivel, los hemos podido frenar también", ha advertido.

Luis Enrique ha vuelto a recordar que se siente desde hace muchos años "'fan' del Athletic, por potenciar lo suyo, por ser fieles a su manera de jugar, por su afición, ciudad y estadio. Parece utópico que puedan hacer eso (seguir tirando de cantera y sin extranjeros). Me parece una maravilla".

Defiende el juego de Neymar

Uno de los puntos de fricción en los últimos partidos entre el Barça y el Athletic ha sido Neymar, quien tras un intento de 'lambretta' (pasar el balón por encima de un jugador) en la pasada final de la Copa del Rey motivó una reacción airada por parte de los jugadores del Athletic, que lo interpretaron como una falta de respeto. Luis Enrique ha animado a Neymar a "seguir disfrutando del fútbol" y ha advertido que nadie se tiene que sorprender "por los regates" que el brasileño lleve a cabo, "y si un jugador contrario se calienta, ya habrá un árbitro. No me parece ofensivo lo que hace Neymar. Se puede compartir o no, pero no hay nada de desprecio".

Finalmente, Luis Enrique se ha sacado de encima las decisiones que se están tomando en el filial azulgrana, con numerosas bajas y altas, y ha recordado que a él solo le compete las decisiones que se tomen en el primer equipo. "El objetivo del filial es nutrir de jugadores al primer equipo y volver a la segunda división. Y ahora el objetivo es mantener la categoría (en segunda B)", ha subrayado.