Luis Enrique: "Alves quería ayudar, no molestar a nadie"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha restado importancia al polémico vídeo de Dani Alves en el que aparecía disfrazado con una peluca y quitando hierro a la eliminación ante el Atlético. Para el técnico asturiano la intención del brasileño era la de ayudar y no la de molestar.

"Todos conocemos a Dani Alves. Es un tío al que le hemos visto hacer de todo. Que sea oportuno o no lo decide cada uno. Lo que puedo decir de Alves es que es un competidor, un ganador y que no se rinde nunca. Cada uno puede hacer su valoración. La nuestra se mantendrá en secreto. No voy a opinar más. Entiendo todos las opiniones. Lo que se es que Alves no quería molestar a nadie y quería ayudar. Su objetivo seguro que era positivo para el equipo", indicó Luis Enrique.

Luis Enrique, optimista pese a "lo que nos rodea"

El entrenador del Barcelona ha enviado este sábado un mensaje de "optimismo" a pesar de "todo lo que rodea" a la dinámica negativa de su equipo y ha instado a sus jugadores a "levantarse" para luchar por la Liga y la Liga de Campeones.

Después de la eliminación europea contra el Atlético de Madrid, el Barcelona regresa al Camp Nou, donde recibe la visita del Valencia en un partido en el que intentará sumar tres puntos y acabar con una racha de tres partido sin conocer la victoria en la Liga.

"Jamás hemos pensado que estaba todo hecho y ahora que las cosas se han torcido un poco no voy a pensar que está todo perdido", ha explicado en rueda de prensa el preparador asturiano que, sin embargo, no ha escondido que el adiós a la Liga de Campeones fue una "decepción".

Por ello, Luis Enrique ha apostado por pasar página y se ha sumado a la campaña del club de pedir el apoyo de la afición para ayudarles en la lucha por alzar el doblete que su equipo todavía puede ganar.

"Los necesitamos siempre, máxime cuando hay dificultades. La afición del Barça sé lo que no perdona: la falta de actitud y de ambición. Y en eso mis jugadores son únicos. No he visto falta de actitud. Es el momento de dar mucho e intentarlo mucho más y eso lo veo en cada entrenamiento. Me hace ser optimista, a pesar de todo lo que rodea", ha enfatizado.

Sin embargo, Luis Enrique no ha querido ahondar en las causas del bache por el que pasa el equipo, si bien ha insistido que no se trata de una cuestión física.

"Estamos más frescos que el año pasado, pero eso no quita perder partidos o perder títulos. Tengo por norma sacar poco pecho y he podido sacarlo muchísimo más en el último año y medio. Sé lo que significa ser entrenador del Barça; lo sufrí el año del triplete", ha aseverado.

En cualquier caso, es consciente de que el equipo pasa por un momento "difícil" y, en este sentido, ha defendido la importancia de "reforzar las cosas que se hacen bien" y afrontar lo que queda "desde un punto de vista optimista", aunque ha reconocido que no todos los jugadores están "en el mismo estado de motivación y anímico".