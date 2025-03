Luighi Hanri, jugador del Palmeiras, rompe a llorar tras ser víctima de insultos racistas en un partido: "Lo que hicieron conmigo fue un crimen"

Nuevo episodio de racismo en un campo de fútbol, esta vez en un partido de la Copa Libertadores sub-20 que enfrentaba a Palmeiras y Cerro Portero. Un aficionado, que llevaba a un niño en brazos, profirió gritos de "mono" y realizó gestos simiescos a varios jugadores del Palmeires, entre ellos Luighi Hanri.

Un situación indignante y ante la que no se calló el delantero del equipo brasileño, quien afeó al periodista que no le preguntara por ese episodio tras el partido.

"¿En serio no me vas a preguntar por eso? ¿Me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto? Y tú, no me ibas a preguntar, ¿verdad?", le recriminó Luighi Hanri entre lágrimas a su entrevistador.

El Palmeira mostró su apoyó a Hanri en sus redes sociales, preguntando "¿hasta cuándo se seguirá ignorando el racismo?".

"Fuerza, coraje, resiliencia. ¡Palmeiras nació de las diferencias y, por ellas, seguirá existiendo! ¡Adelante!", señaló el club paulista en un segundo post.

Palmeiras emitió un comunicado advirtiendo que irán "hasta las últimas instancias" para que se penalice y castigue todos los implicados en "este episodio repugnante de discriminación".

"¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes! ¡Tus lágrimas, Luighi, son nuestras! ¡La Familia Palmeiras está orgullosa de ti!", finaliza el comunicado del Palmeiras.

El delantero del Palmeiras compartió un mensaje en sus rede sociales tras lo ocurrido y admitió que esos insultos y gestos le dolían "en el alma".

"Duele en el alma. Y es el mismo dolor que todos los negros han sentido a lo largo de la historia, porque las cosas evolucionan, pero nunca se resuelven al 100%", indicó Luighi Hanri.

Vinícicus apoya a Luighi Hanri: "Es triste, pero mantente fuerte"

Ese mensaje fue compartido por Vinícius Jr, quien se sumó a la condena y le mandó fuerzas al joven jugador de 18 años.

"Felicitaciones por el posicionamiento, hermano. Es triste, pero mantente fuerte. Vamos juntos en esa lucha", afirmó en su cuenta de Instagram el delantero del Real Madrid.

"¿Hasta cuándo, Conmebol? Ustedes nunca hacen nada. NUNCA!!!!! (sic)", sentenció Vini Jr., que logró la primera condena por insultos racistas en la justicia española.

Lula da Silva pide un castigo para los responsables

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó este viernes su apoyo al delantero Luighi Hanri, uno de los jugadores del Palmeiras que sufrió actos racistas por parte de aficionados del Cerro Porteño paraguayo en un partido de la Copa Libertadores sub-20 en la noche del jueves.

"Todo el apoyo a nuestro joven Luighi, de Palmeiras, víctima de un acto racista en Paraguay. El fútbol es trabajo colectivo, superación y respeto. El racismo significa el fracaso de la humanidad. Ya basta de odio disfrazado de rivalidad", escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red X.

El líder progresista, además, instó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a la Conmebol ya la FIFA a "actuar" para que "los culpables sean" responsabilizados de manera ejemplar".

