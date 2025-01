Lucas Vázquez, sobre el 'caso Olmo': "Confiamos en las instituciones y en las normas y veremos lo que pasa"

Lucas Vázquez tomó la palabra en la víspera de la semifinal de la Supercopa de España ante el Mallorca y repasó la actualidad futbolística. El lateral gallego fue preguntado por el caso Dani Olmo y la cautelarísima solicitada por el Barcelona al CSD para poder inscribir al atacante azulgrana y a Pau Víctor.

"Todos sabemos lo que está pasando y todos sabemos lo que ha dicho Raphinha también. Nosotros respetamos a todos lo clubes y jugadores. Confiamos en las instituciones y en las normas y veremos lo que pasa", aseguró el futbolista de Curtis.

Lucas Vázquez finaliza contrato en junio y, al ser preguntado por su futuro, se limitó a señalar que aún es pronto "para saber lo que va a pasar" el próximo mes de junio.

"Es pronto para saber lo que va a pasar. Estoy contento aquí, estoy feliz disfrutando de esta temporada y veremos lo que pasa de cara a la próxima (temporada). No te puedo decir nada más", indicó el lateral madridista.

El jugador gallego expresó la ilusión de conseguir un nuevo título con el Real Madrid.

"Es una oportunidad muy buena de conseguir un título. Tenemos muchas ganas y mañana queremos ganar al Mallorca para jugar la final. Tenemos un año con muchos retos y los asumimos con mucha ambición", señaló Lucas Vázquez.

"El Mallorca es un equipo que sabe muy bien a lo que juega"

Respecto al Mallorca, Lucas Vázquez destacó que es un conjunto que "sabe muy bien a lo que juega"

"Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega. Juega como equipo en todos los sentidos de la palabra. Sabe muy bien lo que hacer con y sin balón. Es uno de los equipos que más en forma está esta temporada", avisó el jugador gallego.

El futbolista blanco fue cuestionado también por Alexander-Arnold, jugador que aparece en la órbita del Real Madrid.

"Me estás preguntando sobre un jugador que no está en el Real Madrid. Es algo a lo que nosotros no te podemos contestar. Estamos centrados en el partido de mañana", concluyó Lucas Vázquez.

