Modric rescata la victoria para un pobre Real Madrid en Granada

Dos caras. Una en casa; otra fuera. Ése es el resumen del Real Madrid de Zidane tras el partido ante el Granada. Tras los partidos ante Granada y Betis. Tras ver cómo arrasan en el Bernabéu y cómo sufren para obtener resultados en otros feudos. Si contra los verdiblancos empataron a uno, ante los nazaríes les costó una barbaridad para ganar un encuentro que se les puso muy cuesta arriba cuando El Arabi puso el 1-1. Modric apareció justo a tiempo para dar los tres puntos a los blancos con un latigazo desde fuera del área.

De nuevo, el Real Madrid mostró su versión de fuera del Santiago Bernabéu. Con Benítez o con Zidane, es la versión gris. Los madridistas no se encontraron cómodos en ningún momento sobre el césped del Nuevo los Carmenes y lo pasaron mal. Lo pasaron muy mal. Tan mal que a falta de cinco minutos la Liga BBVA volaba lejos de las aspiraciones de los pupilos de 'Zizou'.

A pesar de que comenzaron ganando con un gol de Benzema en una brillante acción de Carvajal por la derecha, el Real Madrid no encontró el ritmo de un partido en el que el Granada, en la primera parte, pecó de inocente y de falta de acierto. Llegaban al área, y también impedían los acercamientos blancos con Critiano, James e Isco mostrando poco en el césped, pero cuando se acercaban a las inmediaciones de Keylor se les nublaba la vista y poca inquietud creaban. Y eso que tuvieron opciones.

El Arabi hizo justicia con el 1-1

Pero no, a pesar de los fallos atacantes de los nazaríes, no era el día del Real Madrid. No iba ni va a ser el día que más se recuerde del Real Madrid por brillantez y por excelencia. Sí por sufrimiento, pues el descanso y la posterior reanudación avivaron el espíritu del Granada y no sirvió para que las estrellas madridistas despertaran de su letargo. Tanto fue así, y tanto se acercaban los de Sandoval, que al final pasó lo que tenía que pasar.

Gol del Granada. Gol de El Arabi. Y no sin polémica, pues el árbitro molestó y casi quitó el cuero a Modric en la jugada que acabó en el tanto local. Acertó sin embargo en un gol anulado al Granada y también al no pitar penalti en una acción de Keylor sobre Success en la que el costarricense tocó el cuero primero. Y es que con el 1-1 los andaluces acosaban y acosaban a un Real Madrid que no se parece en nada a la apisonadora del Santiago Bernabéu.

Latigazo de Modric y victoria

Aunque también consigan los tres puntos. Porque ganar ganaron. Ganaron gracias a un golazo de Luka Modric en uno de los ya famosos latigazos del croata desde fuera del área. Trallazo imparable del mediocentro directo a toda la escuadra ante el que nada pudo hacer Andrés Fernández, pero que tampoco sirvió para romper el ánimo de un Granada que jamás dejó de creer en sacar al menos un punto de su partido frente al Real Madrid.

De hecho, tanto fue el acoso al que el equipo de Zidane se vio sometido que terminaron pidiendo la hora. Que terminan su visita a tierras andaluzas con una imagen bastante deficiente que recordar solo para mejorar en futuras salidas y que sigue sin demostrar fuera la solvencia, la fuerza y el espectáculo que sí muestran en casa. Mirando al resultado, tres puntos y la Liga BBVA lejos pero aún viva.