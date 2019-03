La LFP recurrirá para que Osasuna sea investigado por presunto amaño

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) recurrirá el rechazo por parte del juez que investiga un posible amaño de varios partidos de Osasuna en la campaña 2013-2014 a que el club navarro pase de acusación particular a imputado, tal y como había solicitado la Liga de acuerdo con el criterio del fiscal.

Así lo aseguró hoy Javier Tebas, presidente de la LFP, tras declarar en la Ciudad de la Justicia de Valencia en otro caso de un presunto amaño, en este caso de un encuentro entre el Levante y el Zaragoza de 2011. "Tenemos que hacerlo porque nos corresponde y aunque está bastante fundamentado el auto del juez para no imputarlo, creemos que debemos recurrirlo", explicó.

"La Liga va a recurrir a pesar de que consideramos que la directiva actual de Osasuna está colaborando de forma clara para aclarar los hechos", añadió. El juez en su auto señaló que Osasuna no se puede considerar autor de ningún delito, sino "víctima" del comportamiento ilícito de algunos de sus directivos y empleados. Tebas se mostró contrario a esta interpretación que descarta la responsabilidad jurídica de los clubes por los actos de sus directivos.

"Si al final los clubes no son responsables de los hechos que han hecho sus dirigentes, el final de la temporada sería una selva comprando partidos la gente. 'Si no me han cogido he salvado al club y si me cogen, lo salvo también'. Sería horroroso", advirtió. Tebas se mostró satisfecho porque el trabajo de la LFP contra los amaños haya dado ya resultados, aunque no los dio por erradicados.

"En el fútbol profesional se ha reducido muchísimo respecto a lo que pasaba otras temporadas, pero en casi todas tenemos alertas bien porque lo detecta el sistema de apuestas, algo que suele darse en partidos de la Liga Adelante, o bien porque tenemos alguna información", explicó. "Nosotros investigamos y cuando creemos que hay indicios suficientes acudimos a los juzgados. Tenemos que erradicar esta lacra y que a la mínima sospecha que se investigue. Lo que no podemos es no hacer nada", subrayó.