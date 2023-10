Leo Messi, sobre el escupitajo de Antonio Sanabria: "No sé ni quien es"

La selección de Argentina, actual campeona del mundo, derrotó por 1-0 a Paraguay y logró su tercera victoria en las eliminatorias para el Mundial 2026. Los de Scaloni llevan un pleno de victorias (Ecuador, Bolivia y Paraguay) y lideran las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por delante de Brasil (7 puntos), Colombia (5 puntos), Uruguay (4 puntos), Chile (4 puntos) y Venezuela (4 puntos).

El partido ante Paraguay se decidió con un solitario tanto de Nicolás Otamendi y Leo Messi entró en la segunda parte en una nueva victoria del combinado argentino. El delantero del Inter Miami no vio puerta esta vez, pero sí protagonizó uno de los incidentes más comentados. Y es que Antonio Sanabria escupió por la espalda a Messi tras un rifirrafe con el astro argentino. Una acción muy polémica y que fue muy criticada por todos los aficionados.

Messi: "Mejor dejarlo ahí"

El propio Messi no fue consciente del lamentable gesto del paraguayo, aunque comentó el feo gesto después del partido.

"La verdad es que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quien es el chico este. Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos los lados y es peor. Mejor dejarlo ahí", se limitó a asegura Messi.

Antonio Sanabria, autor del vergonzoso escupitajo, también dio su versión de lo ocurrido tras el partido y negó que escupiera al delantero argentino.

"Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", indicó Sanabria en TyC Sports.