El Leganés echa humo tras el arbitraje de González Fuertes en el Bernabéu: "Y encima hoy nos roban..."

La sufrida victoria del Real Madrid ante el Leganés (3-2) no estuvo exenta de polémica. Al menos así lo entiende el club y la afición pepinera. Los del sur de Madrid protestaron dos acciones muy controvertidas que terminaron cayendo del lado madridista: un penalti muy dudoso a Güler (1-0 de Mbappé) y la posible falta de Tapia a Rodrygo que señaló González Fuertes y que terminó en el segundo gol de Mbappé (3-2).

Los jugadores del Leganés, al igual que su entrenador Borja Jiménez, se quejaron amargamente en el campo, pero fue el técnico en rueda de prensa, y el club a través de sus redes sociales, los que pusieron el grito en el cielo una vez terminó el partido.

"Y encima hoy nos roban también una hora"

"Y encima hoy nos roban también una hora... Seguimos luchando, pepineros", escribió el Leganés en una publicación en su red social. También describió la crónica del encuentro de esta manera: "El Leganés pelea contra todo hasta el final, pero no puede puntuar en el Bernabéu". Las dos acciones mencionadas no son las únicas por las que el Lega no terminó conforme con el arbitraje de González Fuertes, ya que también pidieron un posible penalti de Asencio a Diomande: "Caída de Diomande en el área en la que no se señala nada...", escribieron también en X adjuntando una imagen de la acción.

"Espero que podamos alzar la voz contra los errores como hacen los demás clubes... los jugadores veían las jugadas y están indignados"

Los jugadores no quisieron hacer declaraciones controvertidas al término del duelo, pero sí quiso pronunciarse por ellos su técnico Borja Jiménez: "Hemos tenido la mala suerte que nos ha perjudicado todo lo que iba ocurriendo en el partido... Ya lo dije el viernes, los que están arriba tienen poco derecho a quejarse. Confío mucho en el estamento arbitral, pero otra vez tuvimos mala suerte. Espero que el club pueda hacer algo al respecto y alzar la voz contra los errores como hacen los demás clubes. Los jugadores están viendo ahora las jugadas y están indignados y enfadados. Están muy molestos por como han sido las circunstancias", explicó.

A esas declaraciones quiso 'responder' también Carlo Ancelotti: "Se queja el Leganés, pero puede haber falta a Brahim antes del 1-2; han sido situaciones grises en las que el árbitro ha decidido".

Presión para el Barça

La victoria blanca deja a los merengues con la misma puntuación que el Barça (63 puntos), pero con un partido menos que los azulgranas. El Atleti sigue quedándose atrás después de dejarse dos puntos este sábado ante el Espanyol en Cornellá (a 6 del Madrid y puede estar a 9 del Barça si estos ganan hoy al Girona). El Athletic de Bilbao, por su parte, si vence hoy al Osasuna en San Mamés se colocaría a dos puntos de los rojiblancos.

