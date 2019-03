Las perlas de Mourinho en su presentación: "Si yo tengo que demostrar, imagina los demás"

El portugués José Mourinho, presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Manchester United, ha asegurado que afronta "con mucha motivación un desafío que llega en el momento justo" de su carrera, y que no tiene "que demostrar nada a nadie".

"Sé lo que se espera de mí. Conozco la historia del club y lo que los aficionados quieren de mí. Creo que éste es un desafío que llega en el momento justo de mi carrera. Estoy preparado y muy motivado", indicó Mourinho en la abarrotada sala de prensa del estadio de Old Trafford.

Visiblemente tranquilo, a diferencia de sus últimas puestas de largo en otros equipos, y ataviado con un chándal negro del United, el preparador luso atendió a los medios de comunicación en el 'Teatro de los sueños'.

"Estoy donde quiero estar. Quiero estar en este club, en este país, en la Premier League. Desde luego, me siento frustrado por no jugar la Liga de Campeones, pero espero que sólo sea durante un año. El Manchester United es un equipo que debe jugar la Champions y hemos de asegurarnos de que en julio de 2017 estaremos ahí", indicó.

Preguntado por la presión de tomar las riendas de un club como el United, que en las últimas tres temporadas, con el escocés David Moyes primero y el holandés Louis van Gaal más tarde, finalizó en séptima, cuarta y quinta posición, Mourinho afirmó que la presión se la pone él mismo y que el objetivo es "ganarlo todo".

"Soy entrenador del United. Un trabajo que todos quieren y que pocos tienen la oportunidad de tener. Podría ser defensivo en mi discurso y decir que los últimos tres años fueron malos, en los que sólo ganamos la FA Cup, pero mi naturaleza no es así", comentó el luso.

"Hay entrenadores cuyo último título lo consiguieron hace 10 años. Y hay otros que no han ganado nunca un título. Yo gané hace un año, no hace 10 o 15", dijo, desafiante, Mourinho.

"Si yo tengo que demostrar algo, imagínate el resto. Pero eso es algo que no me importa. Juego contra mí mismo y tengo que demostrarme a mí mismo que soy bueno, no al resto", prosiguió.

El entrenador oriundo de Setúbal calificó al United como un club "diferente" a los que ha entrenado previamente y dijo que es "otra dimensión", al tiempo que demostró su ambición "de ser mejor que el resto".

"He trabajado en clubes grandes en el pasado", declaró el antiguo técnico de Oporto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, "pero el United es otra dimensión", añadió.

"Ganar era una rutina aquí y los últimos tres años fueron para olvidar. No quiero que la mentalidad sea la de hacerlo mejor que en las últimas temporadas, porque hacerlo mejor es acabar cuarto. Vamos a por todo", sostuvo.

Mourinho, de 53 años, que afronta su tercera experiencia en la Premier Legue, después de dos etapas en el Chelsea, ha asegurado que ha acordado con el club "cuatro objetivos claros" para reforzar el equipo de cara a la nueva temporada. El conjunto inglés ya ha confirmado a dos de ellos -el defensa marfileño Eric Bailly (Villarreal) y el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic (PSG)-, y está a la espera de anunciar el tercero -el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund)-. Se habla en medios de que el cuarto objetivo en cartera es Paul Pogba (Juventus) o Blaise Matuidi (PSG).

"Teníamos cuatro posiciones que eran prioridad para dar un equilibrio al equipo y conseguir más calidad. Jugadores con las cualidades que quiero y necesito. Nos pusimos cuatro objetivos y, de momento, tenemos tres. Trabajaremos muy duro para conseguir el cuarto, y estoy seguro de que lo conseguiremos", subrayó el luso.

Además, Mourinho, que ha firmado un contrato de tres temporadas con el conjunto inglés, defendió su política de cantera y alardeó de que había hecho debutar en su carrera a 49 canteranos. "¿Sabe cuántos jugadores he promocionado al primer equipo? 49", le dijo a un periodista.

"A veces uno sube a futbolistas porque tiene muchas lesiones o porque no está luchando por objetivos importantes. Ese no ha sido mi caso; yo lo he hecho porque he confiado en ellos", comentó.

"Algunos son grandes nombres del fútbol ahora. Varios han ganado la Liga de Campeones y están ahora en la Eurocopa. Eso de que yo no confío en los jóvenes es una mentira que se ha repetido muchas veces", dijo.

El técnico quiso además salir al paso de las informaciones que aseguran que el galés Ryan Giggs dejó el Manchester United. después de 29 años. porque Mourinho no contaba con él en su cuerpo técnico.

"Ryan quería ser entrenador del United y el club me dio a mí el trabajo. Lo siento, no es mi culpa. Él quiere ser entrenador y puede ser lo que quiera en este club, pero tomó la decisión de marcharse. Ahora tiene que ser valiente", explicó.