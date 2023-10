Laporta sigue cargando contra el Madrid: "Tengo malas noticias para el madridismo sociológico"

Joan Laporta no desaprovechó la oportunidad de seguir cargando contra el "madridismo sociológico" incluso en la Asamblea General del FC Barcelona, la cual ha tenido lugar esta mañana de manera telemática y en la que había 4.451 socios que podían participar, de los cuáles solo se han registrado 417, ni el 10%, según ha informado el periodista Albert Ortega.

"¿Negreira? Es el ataque más fuerte de nuestra historia"

El terminó que acuñó recientemente en la entrevista a RAC1 volvió a ser utilizado por Laporta en sus 'explicaciones' sobre el Caso Negreira: "Nos atacan desde fuera porque volvemos a ir bien deportivamente, económicamente e institucionalmente. Estamos sufriendo con el Caso Negreira el ataque más fuerte de nuestra historia . Y no lo permitiremos. No encontrarán nada por mucho que busquen. Lo hemos explicado con absoluta transparencia. No han probado nada de lo que nos acusan. Este Caso Negreira está siendo aprovechado por algunos que quieren perjudicar nuestra reputación por gente a la que no le gusta que seamos más que un club. Cuando viajas a Madrid te das cuenta que hay un madridismo sociológico que impregna a todos los organismos de poder del país", empezó diciendo.

"El madridismo sociológico es el promotor de este proceso de degradación"

"A este madridismo sociológico ya lo vencimos cuando ganamos y fuimos queridos y admirados. Eso provocó que no lo pasaran bien e imaginad cómo se sienten ahora cuando nos creían adormecidos y ven que ahora el presidente de esa etapa gloriosa ha vuelto con Xavi Hernández, que era protagonista de esa época. Ven que el fútbol base produce jugadores buenísimos. A ellos no les interesa que se hable de su poder y por eso es evidente que son los promotores de este proceso de degradación, pero os digo que este proceso lo vamos a ganar, nos van a absolver. Tengo malas noticias para el madridismo: vamos a repetir el mejor Barça de la historia", apuntilló el presidente culé.

"Tengo malas noticias para el madridismo: vamos a repetir el mejor Barça de la historia"

Las reincidentes palabras de Laporta fueron reafirmadas ayer por Xavi Hernández: "Dentro del vestuario no hablamos de eso. Si tiramos de hemeroteca encontramos el villarato, el doping... Es la realidad. Son situaciones para desestabilizar, extradeportivas. Prefiero hablar de fútbol. Cuando yo era jugador se decía que nos dopábamos o el villarato, que se lo inventó un periódico de Madrid. Estoy 100% de acuerdo con el presidente", aclaró el entrenador catalán.

Laporta, imputado por cohecho continuado

Estas declaraciones de los mandamases del Barça se suceden tres días después de que el propio Joan Laporta fuera imputado por el juez del 'caso Negreira' al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.