LaLiga 'resucita' a Luis Aragonés con un inspirador mensaje: "Me faltaba algo por decir"

Luis Aragonés dejaba huérfano al fútbol español en 2014. El mítico jugador del Atlético de Madrid, entrenador y seleccionador fallecía el 1 de febrero de ese año, seis años después de firmar su gran obra con España en la Euro 2008.

Ahora, LaLiga ha logrado 'resucitar' a 'El Sabio de Hortaleza' gracias a las últimas tecnologías para su última campaña, bajo el lema 'Algo por decir'. Fiel a su forma de ser como entrenador y jugador, Luis Aragonés aparece dando un discurso motivador en el trata de inspirar a los españoles para luchar día a día.

"Mira que he dado charlas a lo largo de mi vida, pero me faltaba algo por decir. Gracias por haber sido mi inspiración. Porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida. Escúchenme...", comienza diciendo Luis Aragonés.

"Hacer cosas grandes es dar la vida por lo que amas. Es ser incondicional, no de algo, de alguien. Es ponerse el brazalete de capitán cuando toca, y cuando no toca también. Y no dejamos a nadie atrás. Lo que pasa en el campo no queda en el campo. Hacer cosas grandes es disfrutar cada partido como si te fuera la vida en ello. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes. Porque créanme cuando les digo, que cuando haces algo grande, vives para siempre. No es fútbol. Es LaLiga. Nuestra Liga", reza el discurso de Luis Aragonés.

El vídeo, de una duración de 1 minuto, está salpicado de imágenes de personas anónimas en su día a día. Desde un camionero en una agotadora jornada hasta una mujer tras dar a luz, pasando por una chica entrenando o dos hermanos apoyándose uno en el otro.