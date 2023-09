LaLiga denunciará la celebración de Mollejo tocándose los genitales 'a lo Rubiales'

LaLiga denunciará a Víctor Mollejo, jugador del Real Zaragoza, por su celebración en el último gol del triunfo de su equipo contra el Cartagena por 1-3. El delantero, cedido esta temporada por el Atlético de Madrid, se llevó su mano derecha a los genitales en un gesto muy similar al de Luis Rubiales tras la victoria de la selección en la Copa del Mundo femenina celebrada en Australia y Nueva Zelanda.

El organismo presidido por Javier Tebas ya ha anunciado que llevará al futbolista del Real Zaragoza, cedido esta temporada por el Atlético de Madrid, ante el Comité de Competición de la Federación Española (RFEF) por su desacertado gesto tras el tanto.

Era el quinto triunfo consecutivo en cinco jornadas para el combinado dirigido por Fran Escribá y quedó empañado por la celebración de Mollejo. El jugador, de 22 años, había saltado al terreno de juego en el minuto 65 para sustituir a Manu Vallejo y selló la victoria en el descuento al aprovecharse de un fallo garrafal de Marc Martínez, guardameta del Cartagena, para mandar la pelota al interior de las redes.

"Me arrepiento mucho"

No había pasado ni una hora desde el pitido final cuando Mollejo se sirvió de los medios oficiales del club zaragozano para pedir perdón: "Quiero pedir disculpas a todas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que no corresponde con la educación que tengo. Ahora, en frío, me arrepiento mucho. No era nada significativo ni me dirigía a nadie. Sé que no es excusa, así que pido disculpas a todas personas que se hayan sentido ofendidas. Lo siento".

Escribá defiende a su jugador

Fran Escribá, técnico del Real Zaragoza, dio su opinión sobre la celebración de Mollejo: "El de Mollejo es un gesto feo pero no era ni de provocación ni de insulto a nadie. Ya han habido entrenadores y jugadores que han hecho este gesto y no se ha abierto expediente a nadie", señaló Escribá en Onda Cero. "Si sancionamos a un jugador por esto creo que nos confundimos", apuntó el técnico 'Radioestadio Noche'.