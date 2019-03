Lahm: "Hay que respetar la decisión de Guardiola, pero es difícil de entender"

DIJO QUE EN EL BAYERN, "UNO LO TIENE TODO"

Philipp Lahm, capitán del Bayern de Múnich, declaró que hay que "respetar la decición de Guardiola" de no renovar con el club alemán y su deseo de irse a la Premier, aunque admitió que le resulta "difícil de entender". "Conocía ya su motivación, hay que aceptarla y respetarla, pero personalmente me cuesta entenderlo, porque en realidad nunca me he ido del Bayern. Aquí uno lo tiene todo", dijo en 'Kicker'.