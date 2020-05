Víctor Sánchez del Amo ha sido suspendido como técnico del Málaga tras hacerse público un vídeo sexual. El vídeo privado del entrenador se ha hecho viral en redes sociales y el club ha decidido suspender a Víctor Sánchez hasta que acabe la investigación. Las reacciones al vídeo de contenido sexual no han tardado llegar, una de las primeras ha sido la declaración de la mujer de Víctor Sánchez del Amo, May Catalina Trigo.

El Málaga compartió un comunicado ayer por la tarde: "En base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados, el Málaga CF suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que se realice una investigación completa. Ampliaremos la información una vez se esclarezcan los hechos".

"Poca gente con la personalidad de Víctor"

Poco antes, Víctor Sánchez había hizo público comunicado a través de sus redes sociales en el que decía estar "siendo objeto de un delito contra mi intimidad con acoso y extorsión".

Las reacciones al vídeo no para de sucederse. Su propia esposa, May Catalina Trigo, ha salido en su defensa para mostrar el apoyo a su marido: "Hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Yo como su mujer no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiere cambiar la visión de los sucedido…", dice en 'El Español'.

Luis Rubiales dice apoyar a Víctor Sánchez del Amo y lamenta la utilización de "medios ilícitos" para violar su privacidad. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habla de un acto "inmoral y delictivo".

Por su parte, tras hacerse público el mensaje del Málaga, su presidente, el jeque Al Thani, arremetió contra el entrenador madrileño, a quien acusó de "mentir siempre" y de comportarse como si fuese "un ángel". Asimismo, le instó a ser "fuerte" y admitir su "error".

Además, Fernando Sanz, expresidente del Málaga, salió al paso y en defensa de Víctor en 'El Chiringuito': "Es la víctima. Nadie te puede extorsionar".