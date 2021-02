La celebración viral de un jugador tras marcar uno de los goles del año en la liga belga

La liga belga ha sido testigo de uno de los mayores golazos de la jornada en Europa y Jan van der Bergh ha sido el gran protagonista. El futbolista ponía por delante a los suyos ante el Genk gracias a un gran zurdazo desde fuera del área.

El guardameta nada podía hacer y el balón se introducía en la portería adelantando al Beerschot en el marcador. Pero lo más sorprendente estaba por llegar...

No contento con el gol, Jan van der Bergh regalaba una celebración que no tardaría en hacerse viral. El jugador belga no se lo pensaba a la hora de tumbarse en el césped y celebrar su golazo haciendo el 'gusano'.

La sorpresa de sus compañeros era mayúscula y la celebración de Jan van der Bergh recibía todo tipo de comentarios en redes sociales.

Sin duda ha sido una de las notas de humor en una jornada europea futbolística en la que destacan los pinchazos de Atlético de Madrid y Barcelona.