Kylian Mbappé, sobre el rival en octavos: "Mejor el Atlético porque así no viajamos"

Kylian Mbappé fue el gran protagonista anoche en el Santiago Bernabéu con un hat-trick espectacular ante el Manchester City, una actuación que consagró al delantero parisino ante su afición y que ya hace temblar a toda Europa. Este mismo viernes se sabrá el próximo rival del actual campeón: Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen son los posibles rivales de los blancos en el sorteo. A este respecto se le preguntó a Mbappé tras el partido y, lejos de las típicas respuestas, el jugador parisino bromeó con su preferencia de cara a los octavos de final.

"Son dos grandes equipos. Jugar ante Atlético o Leverkusen es muy difícil. Pero, para mí, es mejor el Atlético porque así no viajamos porque viajamos mucho. Los dos partidos van a ser difíciles, así mejor un partido difícil sin viajar", aseguró irónico Mbappé en los micrófonos de Movistar.

"No quería venir aquí para jugar mal"

El delantero parisino analizó su mejoría y explicó que nunca dudó pese al complicado momento que vivió tras los penaltis fallados ante Liverpool y Athletic.

"No quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño es una cosa, pero yo quiero jugar bien aquí. Quiero marcar una época y escribir historia en el Real Madrid. Yo sabía que ya no lo podía hacer peor, tenía que jugar con personalidad y que el tiempo de adaptación se había acabado. Y que tengo que demostrar mi calidad", indicó Mbappé.

Respecto al objetivo de llegar a los 50 goles, el delantero blanco aseguró que no se pone límites aunque "lo más importante es ganar títulos".

"No me pongo límites. Si puedo marcar 50 los voy a marcar, si puedo marcar más los voy a marcar, pero lo más importante es ganar títulos porque en mi carrera he marcado muchos goles pero a veces para nada. Si marcó muchos goles y ganamos títulos, firmo con mi sangre", explicó Kylian Mbappé.

Por último, el delantero parisino reconoció que fue "una noche perfecta para el equipo" y señaló que hay que seguir en la misma senda para "ganar lo que queremos ganar".

"Ha sido una noche perfecta para el equipo, queríamos ganar y clasificarnos porque es lógico que el Real Madrid esté en octavos de final de la Champions. Ante el City es siempre difícil pero en casa muy fuertes, jugamos colectivamente de la mejor manera y hemos dado una alegría a los madridistas. Seguro que fue un gran día para el equipo y tenemos que seguir así si queremos ganar lo que queremos ganar", analizó Mbappé en Movistar.

