Carlo Ancelotti: "Mbappé tiene calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo"

Kylian Mbappé firmó anoche su mejor actuación desde su llegada el pasado verano al Real Madrid. Muchos esperaban esa versión del delantero parisino y, al fin, llegó el día. El crack francés destrozó al Manchester City de Pep Guardiola con un hat-trick que conduce al Real Madrid a los octavos de final de la Champions League. Carlo Ancelotti no lo dudó y aseguró que Kylian "tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo"

"Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo. Tiene que trabajar porque Cristiano dejó el listón muy alto y él ha comenzado ahora en este club. Por la calidad que tiene y la ilusión puede alcanzar el nivel de Cristiano pero no va a ser tan sencillo, tiene que trabajar", apuntó Ancelotti.

El de Reggiolo quiso rebajar la euforia tras el triunfo ante el City y el hecho de todas las veces que han eliminado a los ingleses han acabado levantando la Champions..

"Bueno, estamos en la lucha, teníamos un equipo de alta calidad delante de nosotros y ha sido complicado encontrar el equilibrio entre ataque y defensa, al fin lo hemos conseguido. Tenemos posibilidades de llegar muy lejos en la competición. Eso es lo que creo", reconoció el italiano.

"Hemos reforzado lo bueno de la ida, hemos hecho un partido completo en lo ofensivo, defensivo, con balón y sin él. El equipo ha trabajado muy bien sin balón y la calidad es muy alta, tenemos oportunidades en ataque como nunca hemos tenido los años pasados", analizó Ancelotti.

El técnico madridista admitió que la pérdida de Erling Haaland por lesión en el Manchester City hizo que su rival perdiese "mucho poder en ataque" y señaló que fue clave el buen arranque de partido.

"Empezó bien porque hemos marcado muy pronto y después lo hemos controlado bien. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, diez partidos y ahora... ¿Rivales? Tanto Atlético como Leverkusen son equipos a los que debemos respetar mucho", avisó Ancelotti.

"Estamos en la línea correcta, hemos encontrado el nivel del equipo, nos ha costado mucho y ahora hay que trabajar para estar a este nivel y si es posible mejorarlo. Ahora entramos en un periodo complicado con Liga, semifinales de Copa del Rey, octavos de la Champions. No hay manera de parar. A nivel emocional esta eliminatoria nos ha venido bien", admitió el italiano,

Pese al triunfo en la eliminatoria, Ancelotti reconoció que sus críticos le esperan al siguiente mal resultado.

"Es imposible porque no se puede ganar todos los partidos y cuando pinches en uno las bocas no se callan pero no pasa nada", concluyó Ancelotti.

Bellingham, sobre Mbappé: "Es muy especial. El mundo los sabe y no para demostrarlo"

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ensalzó a su compañero Kylian Mbappé, autor de un triplete contra el Manchester City, al asegurar que "es muy especial" y que "no para demostrarlo".

"Es muy especial. El mundo los sabe y no para demostrarlo. Y es incluso mejor persona que jugador. Nos vamos a beneficiar de sus goles", señaló el jugador inglés.

Además, Bellingham ensalzó el nivel de su equipo, tras derrotar 3-1 al Manchester City. "Hemos jugado a un gran nivel. Hemos estado muy cómodos desde el inicio. Tener la ventaja del gol nos ha hecho jugar muy cómodos y hemos jugado muy bien", destacó Bellingham.

"Hemos tenido la misma confianza desde el inicio, sin importarnos el rival. Y hoy hemos hecho una actuación magnífica", admitió el centrocampista inglés.

Guardiola: "No hemos podido parar a Mbappé"

Pep Guardiola, entrenador del Real Madrid, reconoció que el Real Madrid era "mejor" en la eliminatoria previa a octavos de la Liga de Campeones, al tiempo que aseguró que su equipo no pudo "parar" a Kylian Mbappé, autor de un triplete en la derrota de los ingleses (3-1).

"No hemos podido defender bien los movimientos de Mbappé, no le hemos podido parar. Ha sido complicado", apuntó el entrenador catalán.

Guardiola explicó que no pudo contar con su gran estrella en ataque, Erling Haaland, al no sentirse bien hoy "cuando caminaba, subía o bajaba escaleras". A continuación, el técnico analizó la eliminatoria ante el Real Madrid, los duelos pasados ​​entre ambos equipos y su trayectoria en Europa como técnico del Manchester City.

"No estoy de acuerdo con que no lo hemos hecho bien en Europa. Hace 12 años ni aparecíamos por esta competición. Todo necesita su tiempo. Y lo hemos hecho muy bien, nos hemos ido de la competición a veces por cuestión de detalles. Tengo muy poco reproche por cómo nos hemos comportado en Europa", señaló Guardiola.

"Este año han estado mejor y tienes que felicitarles y desearles suerte, aunque como culé que soy me gustaría que no fuera así. Cuando un equipo es mejor, tienes que felicitarles", añadió Pep Guardiola.

"Tenemos que aprender. El importa mucho y siempre que jugamos contra ellos han mejorado, y esta temporada todavía más; han corrido mucho más, con posesiones muy largas, presionando alto, siendo dinámicos... Se lo han merecido, ese es el aprendizaje que nos llevamos. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante", analizó Pep Guardiola.

