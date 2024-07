Koeman vuelve a atacar a Laporta: "Las leyendas del club no aportan nada"

Ronald Koeman, seleccionador de los Países Bajos y exentrenador y exjugador del FC Barcelona, ha vuelto a atizar al presidente blaugana Joan Laporta.

El discurso crítico hacia la directiva catalana ha tenido lugar este viernes, en unas declaraciones durante la celebración de la cuarta edición de su torneo solidario de golf y pádel 'Koeman Cup by Fundación Sportium'.

El holandés ha hablado sobre su posible vuelta a la entidad blaugrana. Una vuelta que solo se produciría con otra directiva. "A mi me quedan todavía dos años en la selección de Países Bajos. Mi sueño es volver al Barça, pero no como entrenador, sino para ayudar en otros temas técnicos, con otro presidente", ha admitido Koeman.

Las leyendas del Barcelona

Preguntado sobre la posible llegada de Nico Williams, Koeman ha expresado que entiende el interés porque se trata de "un gran jugador", pero ha aprovechado para afear a Laporta no respetar "a las leyendas" de Barcelona.

"En los últimos años, el problema del Barça ha sido que Messi está fuera, que yo estoy fuera, que Xavi está fuera y creo que lo mejor es respetar a las leyendas del club y eso es mucho más importante que luchar por un jugador", ha afirmado Koeman, argumentando que "parece que las leyendas del Barcelona no pintan nada".

La situación del Barcelona

Koeman también ha recalcado que el Barça tiene la necesidad de estar "arriba del todo", algo que, según él, no ha conseguido no ha conseguido en los últimos años porque "la junta trabaja de una manera que no es buena".

El neerlandés también ha comparado al club blaugrana con el Real Madrid: "En muchas cosas, el Madrid es superior al Barça. El Barça tiene mucha gente joven como Lamine, Pedri o Gavi, pero necesita gente como Mbappé que marca las diferencias en todos los sentidos".

Con Lamine Yamal ha preferido ser cauto y darle tiempo y tranquilidad debido "a su edad". No obstante, ha insistido en que "Messi solo hay uno en el mundo, no vamos a ver otro en el futuro".

La lesión de de Jong

Koeman también ha atizado al Barcelona por la gestión de "la importante lesión" que sufrió Frenkie de Jong antes de la Eurocopa y que le ocasionó un problema en el tobillo del que aún se está recuperando. "Está preocupado por su lesión, porque es una lesión importante y hay que esperar para ver cómo sigue todo. Le deseo suerte a él y que se recupere pronto, pero no está para jugar", ha explicado.

"No tenía ritmo de partido y acumuló pocos entrenamientos para jugar partidos tan importantes como ante el PSG", ha concluido.

Pr último, también ha hablado sobre Hansi Flick, afirmando que "no hay un entrenador ideal" para un club como el azulgrana y por eso "es necesario tener la confianza y sentir la confianza por parte de tu presidente". Además, le ha aconsejado a Laporta que "tenga paciencia" con su entrenador, porque si no, Flick"está perdido".

