Klopp revela que en 2013 rechazó al Manchester United por quedarse en el Dortmund

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha revelado que en 2013 rechazó dirigir al Manchester United porque "no era el momento adecuado" de dejar el Borussia Dortmund. Alex Ferguson, entrenador entonces del United, conversó con Klopp en abril de hace tres años sondeando la posibilidad de que éste pudiera tomar las riendas del conjunto del Old Trafford una vez el escocés anunciara su retirada después de 27 años.

"Hablamos, sí. Para mí fue un honor enorme, pero, para ser sincero, no podía dejar el Dortmund. Estábamos en abril, planificando la temporada siguiente. ¿Tienes a un par de jugadores que van a venir por ti y de repente tú no estás ahí? Así no funcionan las cosas. Al menos en mi vida", dijo Klopp.

"No supe nada de una oferta real, pero si la hubiera habido no la habría aceptado. Lo primero que tenía que hacer era terminar mi trabajo en el Dortmund y luego hablar de otras cosas. Quizá no es lo más inteligente, pero hice lo mismo cuando estaba en el Mainz", continuó el germano.

Klopp acabó llegando a la Premier League dos temporadas después de mano del Liverpool, que lo nombró entrenador el pasado mes de octubre en sustitución del norirlandés Brendan Rodgers. El estratega alemán reiteró que para él fue "un gran honor" hablar con Alex Ferguson, "el John Lennon del fútbol".

"Fue un gran honor hablar con Sir Alex. Para cualquier entrenador es lo mejor que puedes hacer, sentarte y escucharlo. Quizá es el más grande de todos los tiempos, el John Lennon del fútbol. Lo que él logró no es nada fácil de conseguir", apuntó Klopp.