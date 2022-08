Kirian Rodríguez anuncia que padece cáncer: "Tengo un linfoma de Hodgkin"

Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, ha comparecido este martes en rueda de prensa y ha comunicado que padece un cáncer, en concreto, un linfoma de Hodgkin.

"En las pruebas físicas de la pretemporada le comuniqué al club que no me encontraba bien físicamente, me encontraba con dolores e inflamación", explicó Kirian Rodríguez.

"El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin", admite el jugador de Las Palmas.

Kirian Rodríguez ha querido agradecer las muestras de apoyo y a todos los que han respetado su intimidad en las últimas semanas.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Se ha especulado mucho estas últimas semanas sobre mi estado de salud, muchos han querido adelantar la noticia antes de respetar mi privacidad", afirmó Kirian Rodríguez.

"Estaré apartado un tiempo del terreno de juego, empiezo una nueva lucha pero voy a estar a muerte con el equipo, no se piensen que me van a perder de vista", indicó el jugador de Las Palmas.

"Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, al club y a los médicos el trato que me están brindando, todos los días se han preocupado por mi salud. Quiero que me vean fuerte, que no quiero que vengan con mensajes de pena y ánimo, voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver", concluyó Kirian Rodríguez.