Karanka cree que Mourinho volverá a entrenar pronto porque es "el mejor"

El español Aitor Karanka, actual técnico del Middlesbrough y antiguo ayudante de José Mourinho en el Real Madrid, se ha mostrado este lunes "confiado" en que el preparador luso volverá a entrenar "muy pronto" porque "es el mejor".

Mourinho fue destituido el pasado mes de diciembre del Chelsea después de un complicado inicio de campaña y, desde entonces, se le ha relacionado con los banquillos del Manchester United e Inter de Milán.

Moratti: "Mourinho se va a ir a Manchester"

La directora del conjunto italiano, Bedy Moratti, hermana del antiguo presidente Massimo Moratti, confirmó el fin de semana, después de haber almorzado con Mourinho, que la próxima campaña el portugués "se va a ir a Manchester". Karanka, de 42 años, que trabajó junto al portugués durante tres temporadas en el Real Madrid, declaró que Mourinho no tendrá "ningún problema en encontrar trabajo" y reiteró que "es el mejor".

"Puedo preocuparme por un entrenador que ha sido despedido hace uno o dos meses, que no tiene trabajo y que no lo va a encontrar pronto", dijo hoy Karanka. "Pero José, creo que no tendrá ningún problema para encontrar un equipo la temporada que viene. Cuando hablo no debatimos nada de su futuro, sé que va a trabajar porque es el mejor", añadió el técnico vasco.