La Juventus de Turín tienta a Iniesta: '¿Quieres hacer de Pirlo?'

Andrés Iniesta podría estar afrontando su última temporada en el Barcelona. Según desvela el diario deportivo italiano Tuttosport, la Juventus de Turín estaría interesada en incorporar al centrocampista una vez termine su contrato en 2018.

Preguntado por su futuro, el futbolista manchego confesó el pasado mes de agosto: "No he renovado todavía... He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado... Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía".