La Justicia da la razón a Sergio Canales contra Mateu Lahoz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha estimado el recurso del jugador Sergio Canales contra la sanción de cuatro partidos que recibió la temporada pasada por afirmar que su expulsión ante el Cádiz fue premeditada. El exjugador del Betis, actualmente en el CF Monterrey, indicó el pasado 18 de febrero que el exárbitro Antonio Mateu Lahoz le había expulsado de forma premeditada en el choque contra el Cádiz jugado en octubre.

"Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Aquella expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar cualquier conversación", aseguró entonces Canales. Tanto el Betis como el jugador argumentaron que dijo "predimitada" cuando lo que quería decir fue "precipitada".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid concluye que han quedado vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Sergio Canales, motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador.

De esta forma, Sergio Canales podrá competir con su actual club, Rayados de Monterrey de México, en el próximo campeonato Clausura 2024 sin ningún tipo de sanción. El jugador cántabro, que solo cumplió uno de los cuatro partidos después de que se le concediera la cautelar, acudió a la justicia ordinaria después de que sus recursos no fueron estimados y obtuvo la suspensión cautelar de su castigo cuando ya había cumplido uno de los cuarto partidos de sanción.

"Me siento feliz de que se haya hecho justicia"

Tras conocerse la decisión judicial, Sergio Canales ha asegurado que "mi conciencia siempre ha estado muy tranquila porque sé que no he cometido ningún error en el trato al colectivo arbitral".

"Siempre he dicho que mi comportamiento con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional. Así ha sido desde que debuté en 2008 y así sigue siendo ahora en la liga mexicana. Por eso, me siento feliz de que se haya hecho justicia. Mi conciencia siempre ha estado muy tranquila porque sé que no he cometido ningún error en el trato al colectivo arbitral. De haberlo hecho, habría pedido perdón de inmediato. Por último, quiero agradecer al Real Betis Balompié, a mi agencia Best Of You y a Laffer Abogados que hayan luchado por mi hasta las últimas consecuencias. Gracias, de verdad", explicó Sergio Canales.