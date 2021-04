Jürgen Klopp: "¿Si me identifico con algún equipo español? Quizá el Mallorca, por el clima"

Jürgen Klopp ha comparecido en rueda de prensa antes del decisivo partido de ida de cuartos de final de Champions League ante el Real Madrid. El técnico del Liverpool ha valorado el estado de forma de su equipo y sus opciones de cara a pasar la eliminatoria.

"No tengo que demostrar lo buenos que somos, pero sí a los fans que sabemos luchar. No me importa lo que se diga. Todavía estamos en la lucha. Ellos también pasan por un buen momento, a pesar de la lesión de Sergio Ramos", ha dicho Jürgen Klopp.

Klopp ha tirado de su característico humor cuando ha sido preguntado con qué equipo de España se siente identificado: "Mi español es muy malo, solo sé pedir una cerveza y no podría ir muy lejos... Quizá el Mallorca, para vivir allí, por ese clima".

El Mallorca ha seguido la broma en redes sociales publicando un simpático tuit: "Los mejores siempre han querido venir... Por eso ahora tenemos a Luis García Plaza. El paraíso es siempre una buena opción, Jürgen".