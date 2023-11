Jude Bellingham: "Espero ganar cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y quizá un Mundial"

Jude Bellingham, la nueva estrella del Real Madrid, ha concedido una entrevista al diario L'Equipe tras ganar el Trofeo Kopa en la gala del Balón del Oro. El inglés ha vuelto a reconocer lo especial que es vestir la camiseta del club madridistas.

"No puedo describirlo. Es un sueño hecho realidad. La camiseta es tan famosa. Cuando te la pones, casi sientes que llevas un traje de superhéroe. Es un privilegio, un honor. Hay que estar a un cierto nivel para llevarla semana tras semana", recuerda Bellingham sobre la primera vez que se puso la camiseta del Real Madrid.

El talentoso jugador inglés deja una interesante reflexión sobre la tranquilidad que le da que sus padres sean los que llevan su carrera y no un agente externo.

"La relación con ellos es estrecha y me da equilibrio. Es crucial que gestionen mi carrera. Se preocupan por mi bienestar, saben que nuestros sueños están todos alineados, mientras que cuando involucras a agentes existen sus propios incentivos y su deseo de ganar dinero" , resalta Bellingham.

"Siempre he sido realmente libre de hacer lo que quisiera"

El inglés cuenta que creció en "un lugar muy tranquilo" como Hagley y que sus padres trabajaron "muy duro" para que tanto él como su hermano Jobe pudieran "disfrutar de la vida".

"Siempre he sido realmente libre de hacer lo que quisiera", detalla Bellingham, que recibió de su madre una influencia a nivel "cultural" y de su padre "el lado del fútbol".

El futbolista inglés también da detalles sobre la primera vez que entró en el vestuario del Real Madrid.

"Estaba un poco estresado. Nunca me han impresionado las estrellas. Pero cuando llegas aquí, con las cosas que han conseguido, es difícil no pensar: 'Vaya, esto es la cima del fútbol'. Las primeras semanas, cuando los estaba conociendo, comía al lado de Toni (Kroos) y me preguntaba: '¿Está comiendo oro?'. Y luego te das cuenta de que son tipos normales, que te ayudan a sentirte bien. Son muy humildes. Es una gran lección para mí. No importa lo exitoso que seas, no importa lo que hayas ganado, puedes seguir siendo un gran ser humano como estos tipos, que son inspiradores como jugadores y como hombres", recuerda Bellingham.

Sobre su increíble irrupción en el Real Madrid, Jude admite que "en el campo me siento libre, a gusto cuando tengo el balón. Me pongo más tenso por cosas externas, como las entrevistas. Con el balón todo se hace con libertad y sin esfuerzo. No creo que sea arrogante, pero tengo confianza en mis habilidades, en mis compañeros, en el 'staff' y en mi familia. Puedo hacer cosas buenas en el campo y, si tengo libertad, puedo expresarme mucho. Cuando juegas con duda y preocupación es cuando empiezas a perder lo que te hace especial. Por eso trato de pensar en positivo", detalla Bellingham.

Además, Jude habla sobre el hecho de que su mentalidad "es bastante diferente" a la de otros jóvenes de su edad, "probablemente por la exposición a situaciones de presión".

"Con 20 años jugué partidos eliminatorios del Mundial o la Champions, y siempre he sido alguien al que otras personas miran y confían. Toda esta experiencia me ha moldeado mentalmente. Un poco por mi edad y cosas así. A la gente le gusta señalar lo joven que soy ya veces hay que tomárselo con calma. Cuando se toma el fútbol día a día, con el planteamiento de 'hoy voy a tener que ser mejor' , te centras más en los aspectos negativos para mejorar", puntualiza el inglés.

"Luché con esto cuando era más joven. Estaba muy frustrado, quería que mi juego fuera perfecto. Ahora siempre quiero que quede perfecto, pero entiendo que no siempre es posible y que siempre hay que aprender con el balón, ver el partido, entrenar para mejorar. Eso no te llegará si te enfadas sino trabajando", asevera Bellingham.

Y entre sus debilidades sabe que debe "gestionar" sus emociones en el campo, además de hacer "pequeños ajustes" en su fútbol.

"La temporada pasada marqué bastantes goles (15), pero tuve la impresión en ciertos momentos de que no estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Lo he cambiado y me pone en condiciones de ser más eficiente y marcar aún más. Con la ayuda de los técnicos y viendo mis partidos, podemos identificar estas pequeñas cosas, saber que no es perfecto y que aún queda mucho por hacer”, remarca.

Zidane, el ídolo de Jude Bellingham

El madridista señala que sus "héroes" de la infancia fueron jugadores como Seb Larsson, Craig Gardner o Lee Bowyer, campeones de la Copa de la Liga en 2011 con el Birmingham City, y aunque su padre fue siendo su referente "más importante", poco a poco se fijó en Wayne Rooney y Steven Gerrard como sus "modelos a seguir, simplemente porque jugaban en Inglaterra". Luego, su padre compró "una camiseta falsa en la playa" de Zinédine Zidane y que él llevaba "a todas partes" .

"Un día pregunté: 'Por cierto, ¿quién es este tipo?' Y mi padre me dijo: 'Ve a YouTube y echa un vistazo'. Desde entonces probablemente no he parado porque Zidane representaba el jugador que quería ser", apunta Jude Bellingham.

Por último, el futbolista inglés habla sobre sus objetivos a en un plazo de cinco años.

"Espero ganar cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y quizá un Mundial. Siempre soy lo más optimista posible. No veo el sentido de jugar pensando que vamos a perder. Hay que participar en todas las competiciones cada año pensando que puedes ganarlas. Si no, ¿qué sentido tiene?", se pregunta Bellingham.