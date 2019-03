José Mourinho cree que entrenará al Manchester United la próxima temporada

El exentrenador del Chelsea y el Real Madrid José Mourinho está convencido de que el Manchester United le contratará si este club decide deshacerse de los servicios de Louis van Gaal al final de la temporada, informan los medios locales.

Al parecer, el técnico portugués, al que el Chelsea despidió el pasado diciembre tras los pobres resultados del equipo, comentó a sus amigos que espera trabajar para el club de Old Trafford este verano. El diario 'The Daily Telegraph' afirma que el United no ha negado unas informaciones de prensa que indican que la directiva del club ha mantenido conversaciones con representantes de Mourinho.

Simeone, otro de los candidatos

El portugués habría empezado incluso a planificar el equipo que formaría en el Manchester United y posibles traspasos de jugadores, agrega el periódico británico. La prensa indica que aún no hay un acuerdo sobre el fichaje de Mourinho ya que hay otros posibles candidatos, como Mauricio Pochettino, del Tottenham Hotspur; Diego Simeone, del Atlético de Madrid, y Massimiliano Allegri, del Juventus.

De acuerdo con la prensa, Van Gaal siente frustración por las continuas conjeturas sobre su puesto en el United y por las sugerencias de que Mourinho podría sucederle. El entrenador holandés lleva dos años en el club del norte de Inglaterra y aún tiene otro de contrato, pero ha sido centro de críticas por los pobres resultados del equipo.