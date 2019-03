Jordi Alba: "Piqué no se toma a pecho los pitos por su carácter"

Jordi Alba ya es el cuarto defensa más goleador de España. El lateral, autor del primer gol ante Eslovaquia, se sitúa ya tras nombres como Hierro, Ramos y Maceda. "Es un honor y un orgullo. Siendo lateral no es nunca fácil marcar goles. Aún queda mucho para superar a los tres jugadores que están por delante", dijo Alba.

El jugador ha aprovechado la rueda de prensa para salir en defensa de Gerard Piqué y mostrar su malestar con las continuas pitadas que soporta su compañero de equipo. "Piqué siempre ha sentido la camiseta y lo ha dado todo jugando con la selección, él no habla del tema pero está claro que no le parecerá bien. No me parece bien el tema de los pitos a un jugador que siempre ha estado comprometido con nosotros y con la selección. Siempre hay distintas opiniones como en todos los aspectos de cada jugador, pero la verdad que personalmente no me gusta, y a ningún compañero le hace gracia que le piten. Es cosa suya, y por su carácter no se lo toma a pecho, pero nunca es agradable que piten a un jugador de la selección", explicó el jugador.

El seleccionador eslovaco, Jan Kozak, declaró tras el partido que la selección Española puede ganar los títulos que se proponga, algo que para Alba pasa primero por clasificarse para la Eurocopa y el Mundial, y luego "ver el nivel que damos y cómo está la selección". "No es nada fácil lograrlo, lo que han hecho estos jugadores en la Eurocopa y el Mundial no lo ha hecho ninguna selección, es muy difícil volver a hacerlo pero para eso estamos, para trabajar duro e intentar hacer un buen papel en todas las competiciones. Hay que ser consciente de que no es fácil conseguir lo que ha conseguido esta selección, pero sí es cierto que el partido de ayer lo hicimos muy bien", quiso aclarar el jugador.

Jordi Alba no teme que conseguir la clasificación haga mermar la competitividad de los hombres de Del Bosque, y ha defendido que la selección "siempre quiere ganar", y que la victoria es "un paso más hacia la Eurocopa que sirve para mantener la mentalidad de ganar y hacer el buen juego que se vio".