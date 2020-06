Jordi Alba: "Isco está muy bien aunque no me gusta verle en el eterno rival"

El jugador de la selección española Jordi Alba ha afirmado que está en "un buen momento físico y mental" y cree que tienen equipo para hacer "un buen Mundial" el próximo verano en Rusia, a la vez que alabó a su compañero Isco, que vuelve a la Rosaleda para medirse a Costa Rica este sábado (21:30 h) en un partido amistoso.

"Estoy en un buen momento físico y mental. Estoy con ganas. Mi mayor virtud es subir y bajar la banda con mucha intensidad. Llegarán momentos menos buenos que ahora pero bueno, tengo que darlo todo siempre", comentó el lateral izquierdo ante los medios antes de ser preguntado por Isco, su compañero en la rueda de prensa.

Alba ha querido evitar comparaciones con Xavi e Iniesta. "Comparar nunca es bueno. A Isco le conozco desde hace mucho y siempre ha jugado igual. Está muy bien aunque no me gusta verle en el eterno rival, pero aquí le disfrutamos. Estoy encantado con él. Todos tienen buenas palabras hacia él y es un gran privilegio para mí estar aquí con él", comentó.

"Hay gente que lleva más tiempo y otros que han llegado ahora con mucha energía y ganas. Del Bosque me dio la vida pero Julen sabe también transmitirnos esa energía. Ahora hay mucho talento y ojalá podamos hacer un buen Mundial porque en Brasil no dimos la talla y ahora tenemos selección para hacer un campeonato y ganar el Mundial", declaró el canterano de la Masía.

Por otro lado, Alba ha aclarado y zanjado sus últimas declaraciones sobre si jugaba mejor o peor con Neymar.

"Yo no he dicho que juego mejor sin Neymar. Al reves, él me ha dado mucho, hemos ganado juntos y es amigo mío. Lo que quería decir es que disfruto mucho con todo el carril para mí. Hemos cambiado el dibujo táctico con la salida de Ney y ahora tengo más espacio para mí", sentenció el lateral azulgrana.