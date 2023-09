Joao Félix también brilla en Champions en otro festín del Barça

Paseo militar el que se dio el Barcelona en su debut en la fase de grupos de la Champions League, de la que no ha pasado desde la temporada 2020-2021. Hoy fue infinitamente superior a un rival que dejó mucho que desear y que demuestra que es claramente la cenicienta del grupo H. Joao Félix brilló y marcó un doblete.

Ya son dos goleadas seguidas las que lleva el equipo de Xavi, ante el Betis 5-0 este fin de semana y otra manita hoy ante el Amberes en el Estadio Olímpico de Barcelona, dónde acumula 3 victorias en 3 partidos.

Poca historia la que tuvo el primer encuentro del Barça en Champions, control, posesión y llegadas por doquier ante un equipo desprotegido en defensa y sin argumento alguno en ataque. 20 tiros a 3, 8 a puerta por tan solo 1, 10 córners a 2... Una sangría de la que salió malherido el equipo belga, aunque pudo ser peor. Comienza con muy bien pie el Barça esta fase de grupos, que esta vez sí sería una sorpresa histórica no que no pase, si no que no termine primero de grupo. El próximo encuentro será ante el Oporto, el otro equipo que, a priori, acompañará a los culés en el pase a octavos (ganaron 1-3 al Shakhtar).

El Atleti se deja dos puntos en el 95'

Por otra parte, no pudo tener peor suerte el Atlético de Madrid en su primer partido en Champions, los de Simeone se adelantaron en el minuto 29 con un tanto de Pablo Barrios pero perdieron su ventaja, y por tanto los 3 primeros puntos, en el minuto 95 tras un gol de cabeza... ¡de Provedel, portero del Lazio! cuando entraba como un avión en el área en la última jugada del partido. Otro final en Champions cruel para el Atleti.

Se le escapa la primera victoria del grupo al equipo rojiblanco, que recibirá al Feyenoord en la próxima jornada (2-0 ganó al Celtic).

Todos los resultados de la jornada

Estos son los resultados de los 8 primeros partidos de la jornada inaugural de la fase de grupos de la Champions League: