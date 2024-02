Joana Sanz se pronuncia tras la condena a Dani Alves: "Me están llamando frívola', 'niñata'..."

La todavía mujer de Dani Alves, Joana Sanz, se ha pronunciado por primera vez en sus redes sociales tras la condena de 4 años y medio de cárcel al exfutbolista brasileño por violar a una joven en una discoteca de Barcelona la noche del 31 de diciembre de 2022.

La modelo tinerfeña no se ha referido directamente al caso, es más, no ha mencionado en ningún momento nada relativo a la sentencia, sin embargo, este viernes ha subido varias historias a su perfil de Instagram en las que ha criticado los titulares de los medios de comunicación.

"Somos feministas para unas cosas pero para otras..."

"Estaba pensando no darle más bombo a ciertos titulares incoherentes. Sorprende bastante que somos feministas para unas cosas, pero para otras... Me están diciendo por ahí 'frívola', 'niñata'... ¿Por qué? Porque estoy trabajando, pero si luego no trabajo es porque me pagan las cuentas. Hay cosas peores, barbaridades que he escuchado por ahí. La cosa es criticar...", explicaba la española en su primera historia.

"Cuando no quiero expresar mis sentimientos... no lo hago"

Inmediatamente después ha vuelto a grabarse un vídeo en el que señala que no publica en redes sociales todo lo que sucede en su día a día: "Lo que saco aquí no es mi 24/7, cuando quiero expresar mis sentimientos lo hago y cuando no, no tengo que hacerlo. Eso lo sabe mi entorno, que es el que convive conmigo. Dejen de guiarse por titulares malintencionados o tergiversados. Trabajen gente, que al final la nevera no se llena sola", sentenció Joana Sanz, que fue una de las que declaró hace días en el juicio al que fue sometido Dani Alves.

Reparación de daño y vigencia del 'solo sí es sí'

El que fuera lateral de Barça, Sevilla y Juve, entre otros muchos clubes, además de ser condenado a 4 años y 6 meses de cárcel, también recibió una sentencia de 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros.

La sentencia no ha terminado de gustar ni a la defensa ni a la acusación particular, que tienen pensado recurrirla en los próximos días. La Fiscalía pidió en un principio 9 años de cárcel por los 12 de la acusación particular pero finalmente el tribunal decidió que fuera de cuatro años y medio al aplicarle la atenuante de reparación del daño y el Código Penal vigente cuando violó a la víctima, que era la inicial ley del 'solo sí es sí' de la exministra Irene Montero.

