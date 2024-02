Joana Sanz desvela 'por error' la carta de amor de Dani Alves a la espera de su sentencia

Quería compartirla con su grupo de amigos más cercanos, pero por error la publicó en su cuenta de Instagram y diferentes medios de comunicación pronto se hicieron eco de la nueva declaración de amor que Dani Alves ha hecho desde la cárcel. Joana Sanz vuelve a estar en el foco tras filtrar la carta de amor con la que el futbolista brasileño le habría mandado por San Valentín y con la que se especula que habría querido agradecerle su apoyo durante el juicio en el que su todavía mujer declaró a su favor.

Acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022, el juicio ha quedado visto para sentencia y se supone que en pocos días se conocerá la condena del jugador, que lleva en prisión provisional y para el que la Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel. Y, consciente de que pronto conocerá su destino inmediato, Alves escribió una romántica carta a Joana Sanz.

Carta íntegra de Dani Alves

"Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino que transformar mi energía en lo que es. Y lo que es; es que eres lo que soñé. Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Nostalgia será para los que no tiene motivos para soñar. Te amo y te siento todos los días, en un lugar en que solo tu tienes acceso. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you".

Tras ello, la propia Joana Sanz publicó otras stories en su perfil de Instagram confesando que se había tratado de un error de publicación: "Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación, ¿tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo? Si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de mejores amigos... voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser...".

De momento, la modelo parece no tener mucho que decir públicamente sobre su actual relación con el futbolista. Tras ser vista en plena calle, la canaria salió despavorida y, en su huida de la prensa, se le cayó del bolsillo el teléfono y la funda de la auriculares.

"Volvió a casa muy borracho"

Joana Sanz fue la última testigo en declarar en el segundo día del juicio por presunta agresión sexual del exfutbolista a una joven. La modelo tinerfeña de 31 años se refirió directamente al estado en el que llegó Dani Alves a la casa de ambos en Barcelona tras la mencionada noche.

"Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama", empezó diciendo Sanz. Después, la de Tenerife explicó que no quiso hablar en profundidad con él debido a las horas y al estado del brasileño: "No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente".

En su declaración también destacó asimismo que aún "no ha pedido legalmente el divorcio".

"Esa noche no valía la pena hablar con él tal y como venía"

Joana Sanz admitió en su exposición que Alves llegó al domicilio sobre las cuatro de la madrugada y que en un principio habían quedado a cenar: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo... El último WhatsApp fue como las once de la noche", señaló Joana Sanz.

