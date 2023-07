Joana Sanz denuncia amenazas de muerte: "Te vas a morir, perra"

El año 2023 de Joana Sanz está siendo tal vez el más complicado de su vida: en enero murió su madre a causa del cáncer y poco después vio cómo su marido, Dani Alves, entraba en prisión preventiva tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una joven en el reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Desde entonces, la modelo de Tenerife se ha divorciado del exfutbolista y ha recibido críticas más o menos veladas de parte del entorno del brasileño. Joana Sanz incluso se vio obligada a cerrar las redes sociales y acabó mudándose a Madrid, donde se refugió en su profesión de modelo para olvidarse de lo ocurrido.

Ahora, la modelo ha desvelado que recibe amenazas de muerte en sus redes sociales: "Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier lugar, perra". También tiene otro mensaje relacionado con la presunta violación de Dani Alves a la joven de 23 años: "Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte".

'Con esto tengo que lidiar'

Harta de estas situaciones, Joana Sanz publicó un vídeo en el que hablaba sobre estas amenazas recibidas: "Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas… No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en mi contra".

Y abundaba: "Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda".

Joana Sanz ya habló en una entrevista con Vanitatis sobre cómo ha vivido estos meses desde que el futbolista fue acusado de violación. La modelo aseguraba que creía en la inocencia de su marido: "Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave".

"Lo que más me duele de que haya pasado todo esto es que el amor está intacto"

También pensaba que Alves ofreció tantas versiones por ella: "Pienso que lo hizo por mí, por no darme otro palo. Cuando entró en prisión, hacía una semana que mi madre se había muerto y supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida".

Joana Sanz explicó que planteó el divorcio al descubrir que le fue infiel: "Lo que más me duele de que haya pasado todo esto es que el amor está intacto".

También reveló entonces cómo son sus visitas a la cárcel: "Es muy complicado. Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta tan violento y por eso aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo".