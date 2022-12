Joan Laporta: "En el tema Messi no podemos generar según qué expectativas"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha hablado para los medios del club y ha querido rebajar las expectativas ante un posible regreso de Leo Messi en el futuro, más aún después de que anoche se conociera un principio de acuerdo entre el argentino y el PSG.

"Ayer tuvimos un encuentro con los medios de comunicación. Tuvimos conversaciones en tono distendido. Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG, que tiene contrato con ellos. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Estamos muy contentos por él", explicó Joan Laporta.

"Messi es jugador del PSG, tiene contrato con ellos"

"Lo que no quiero es generar expectativas que tienen una gran dificultad. Las palancas se hicieron para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación de estas, pero no sería para fichar a algún jugador", aclaró Laporta sobre la viabilidad económica de afrontar un fichaje como el de Messi.

"Messi es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça"

Laporta califica a Messi como "el mejor de todos los tiempos" y asegura que "en su corazón, es culé".

"Para nosotros, es el mejor de todos los tiempos. Lo hemos tenido aquí y se ha hecho jugador aquí. Estoy convencido de que él, en su corazón, es culé. Es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça. Nos gustaría mucho que volviera, pero es algo que ya se verá", indicó Laporta.

Respecto al futuro de Sergio Busquets, el presidente del Barcelona afirmó que tanto él como Xavi Hernández quieren que siga en el equipo por lo menos hasta el final de temporada, aunque añadió que respetarán la decisión que tome el centrocampista.

"Xavi cuenta con Sergio Busquets y es partidario de que siga. Queremos que, si puede ser, continúe. Se ha comentado si tiene ahora ofertas de la MLS para el mercado de invierno. Lo que considere Busquets, estará bien. Y el club siempre estará a su lado ayudándole", aseguró Laporta en la entrevista en Barça TV.

En este sentido, reconoció que el contrato termina en junio y que el tiempo para tomar la decisión es poco.

"No sé qué decidirá este invierno, o si continuará hasta final de temporada. Queremos que siga, porque así lo ha pedido Xavi. Pero lo decidirá él (Busquets) y bien decidido estará. Pero todos queremos que continúe. Sergio a veces tiene la sensación de que le ha llegado el momento, pero todos queremos que continúe", recalcó Laporta.

En cuanto a otros centrocampistas del equipo, destacó el buen nivel de los internacionales españoles Pedri y Gavi, claves también en el último Mundial de Qatar 2022.

"Para llegar al nivel de un Xavi o Iniesta, Pedri o Gavi tienen que trabajar mucho y en ello están", reconoció Laporta.

"Xavi es el mejor entrenador del mundo y es una maravilla tenerle"

Y, sobre Xavi, el presidente azulgrana aseguró que es actualmente el mejor entrenador que podría tener el Barça.

"Xavi es el mejor entrenador del mundo y es una maravilla tenerle como entrenador. Es optimista, pero con los pies en el suelo. Esa confianza que dice que le tenemos, se la ha ganado. Es respetuoso con el modelo de juego que queremos, porque lo hizo como jugador", señaló Laporta.

"Xavi ha superado las expectativas que teníamos con él. Conoce perfectamente el mundo del Barça, relativiza todos los problemas y siempre genera optimismo. No ve nunca nada imposible. Tiene muy clara la visión de juego, le he visto muy maduro por lo joven que es y asumiendo un cargo como el de primer entrenador del Barça. Estoy encantado con Xavi y para mi es un orgullo tenerle", destacó Laporta.

El presidente del Barça aclaró que el verdadero proyecto de Xavi empieza este año, sin contar la mitad de la temporada pasada tras coger el equipo con la salida de Ronald Koeman.

"Este año le hemos traído los jugadores que quería. Es un proyecto de dos años, y tendemos la confianza de que como es hombre de club, mirará a la cantera. Tenemos jugadores de gran calidad. Activamos las palancas para tener un equipo competitivo", recordó Laporta.

"Tengo la gran suerte de tener al mejor entrenador del mundo. Xavi es muy interesante de escuchar, va alineado con el club y compartimos momentos juntos. Me siento acompañado y apoyado por ellos, tenemos plena confianza en su 'staff' y en su sentido de club", concluyó Laporta.