Joan Laporta responde a LaLiga: "Lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo quieren ganar en los despachos"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha respondido a LaLiga después de que la entidad presidida por Javier Tebas asegurara que el club catalán no tiene "a día de hoy el saldo y la capacidad" para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El máximo dirigente del club azulgrana ha calificado el comunicado de LaLiga como "una intentona de desestabilizar a nuestro equipo".

"Tengo la sensación de que esto no es por casualidad: hoy nos jugamos una final contra el Atlético de Madrid y que se reactiven polémicas de este tipo no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo y a veces tengo la sensación de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo quieren ganar en los despachos", ha indicado Laporta.

"Como presidente del Barcelona esto no lo voy a permitir y voy a seguir defendiendo los intereses del club", ha anunciado el presidente culé.

"Responderemos a LaLiga. Quieren atacar nuestros intereses. Ellos aprobaron los fichajes de Pau Victor y Olmo y ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué? ¿Hicieron un mal trabajo desde el principio cuando aprobaron las operaciones?", ha explicado Joan Laporta.

¿Qué dice el comunicado de LaLiga?

El organismo presidido por Javier Tebas ha emitido este miércoles un comunicado en el que sostiene que el Barcelona no tiene a día de hoy saldo ni capacidad para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y que en sus estados financieros intermedios del primer semestre de la temporada 2024-2025 no se recoge importe referido sobre la operación relacionada con los palcos VIP en contra de lo comunicado por el club.

"De acuerdo con los referidos Estados Financieros Intermedios, y en aplicación de la NEP (Norma de Elaboración de Presupuestos), el FC Barcelona, con la suscripción de dicha operación corporativa, no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como 'Fair Play', para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor", ha explicado LaLiga.

"En aplicación de la NEP, LALIGA ha comunicado al Club la reducción de su LCPD por el importe de dicha operación corporativa, de acuerdo con los Estados Financieros Intermedios presentados", indica el organismo presidido por Javier Tebas.

En una nota informativa, LaLiga ha anunciado también que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que fue nombrado por el club culé en fecha de 31 de diciembre de 2024, y que certificó la contabilización de la referida operación corporativa en la cuenta de ganancias y pérdidas del club.

"Ante la situación descrita, LALIGA informa que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que fue nombrado por el Club en fecha de 31 de diciembre de 2024, y que certificó la contabilización de la referida operación corporativa en la cuenta de Ganancias y Pérdidas del Club", informa LaLiga.

¿Y ahora qué?

La pelota está ahora en el tejado del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que debe resolver la cautelar aprobada para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor antes del 7 de abril.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, adelantó al semana pasada que en el caso Olmo se primó el "no hacer daño" y que entre jugar y no jugar mientras se resuelve el tema de fondo, era más razonable que pudiera jugar".

Lo más probable es que el CSD resuelva el asunto de la cautelar de Dani Olmo y Pau Víctor después de la semifinal de Copa del Rey de este miércoles entre Atlético y Barcelona, por lo que podría haber una resolución este jueves o viernes.

