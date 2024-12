Jesé Rodríguez y Al-Khelaifi en el PSG: "No sé si le gustó más mi mujer que yo"

Jesé Rodríguez, conocido por su meteórico ascenso a la élite con el Real Madrid y su posterior descenso a los infiernos, ha aparecido en escena con una entrevista ofrecida a al youtuber 'Mowlihawk' en la que ha repasado momentos clave de su carrera.

Durante la charla el 'Bichito' habló de sus experiencias en el Real Madrid, su paso por el PSG, la lesión que marcó su carrera y sus relaciones con Florentino Pérez, Mourinho, Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo o Gareth Bale.

'Mierda para rendir'

"Había mucha gente que se metía mucha mierda para rendir. Eso antes no estaba tan controlado como ahora. No estoy criticando ni juzgando a nadie, pero era así. Lo que pasa es que a lo mejor públicamente no salió", reveló el delantero de Las Palmas de Gran Canaria.

"La primera vez que vi un millón en la cuenta dije: agüita, ¿esto por meter goles?", confiesa asimismo el delantero canario, ahora futbolista del Johor Darul Takzim FC de la Superliga de Malasia, en un momento de la entrevista en la que habló sin pelos en la lengua.

Castilla

El canario no deja palo sin tocar en la entrevista y también habla en ella de sus mejores días en el Real Madrid: "Pasé solo dos años en el Castilla. Debuté con 16, termino esa temporada, empecé la siguiente, en 2ºB, subimos a Segunda (...) En Segunda superé el récord de goles de Butragueño. Había anotado 21 goles y yo marqué 22", celebra todavía.

Mourinho

Luego llegó el salto al primer equipo y la convivencia con José Mourinho, al que aún idolatra: "Es un pedazo de entrenador. Listo y estratega. Se nota que tiene mucha calle. Pero con algunos jugadores chocaba porque tenía mucho carácter. Yo tuve un par de episodios de discusión, pero en plan jugador-entrenador, sin faltar el respeto", revela.

Ancelotti

También coincidió con Ancelotti, con el que recuerda su lucha con Gareth Bale: "Costó 120 millones de euros y yo salí gratis. Él hablaba muy poco y en inglés. Ancelotti tuvo los huevos de sentarlo en el banquillo y ponerme. Otro entrenador a lo mejor no lo hace. A Florentino le gustaba mucho que los canteranos le solucionaran los partidos porque acababa diciendo: 'Yo he apostado por ellos'", recuerda.

"Cuando Gareth Bale llega dice que quiere jugar en la izquierda. Cristiano se enteró, y entonces, con Ancelotti y Florentino le dicen: "Tú, a la derecha". Y yo detrás descojonado. Pero piques entre nosotros no había. Sí que había caras largas, pero qué me va a decir si no sabe hablar. En el Madrid eran todos muy profesionales".

Lesión

"Con el tiempo me di cuenta que ese día me cambió la vida para siempre. Fue uno de los peores días de mi vida. Antes de ello me sentía en el mejor momento de mi carrera. Sabía que si mantenía ese ritmo le podía discutir a cualquiera".

"Era joven y lo estaba haciendo muy bien en el mejor club del mundo, con la mayor presión. Florentino me llevó al mejor cirujano de Alemania. Pero cuando tuve la infección y me tuvieron que limpiar dos veces, dije: "Se acabó". Cuando me empecé a encontrar mejor en mi último año con el Madrid se acababa la Liga".

PSG

El 'Bichito' también habló sobre su paso por el Paris Saint-Germain: "Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos (...) además, me mejoraban el contrato y pagaban mucho más. Y mira que en el Madrid, que cobrábamos cada seis meses, pagaban muy bien", dice antes de explicar los motivos por los que acabó lamentando su marcha.

"Podías cobrar mucho, pero me trataron muy mal. Ahí me di cuenta de que el Madrid es el mejor del mundo en todo. Me sentía tratando con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas", reflexiona. "El presidente (Al-Khelaifi) no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación".

Mbappé

"Tuve un par de conversaciones con Mbappé antes de irme del PSG, me preguntó que qué tal era el Real Madrid como club y yo le dije que era el mejor club del mundo y que si quería ganar el Balón de Oro fichara por el Madrid. Pero ahora a ver quién lo gana entre Vinícius y él. El Madrid está preparando un equipo para dominar la Liga años".

Balón de Oro

También ha explicado su famosa frase de "en cuatro años sueño con ganar el Balón de Oro": "Era muy joven, me veía demasiado fuerte y soy muy sincero. No lo cambiaría, pero sí, a lo mejor, podía haber dicho: "Creo que si sigo así puede estar en el camino de poder ganar un Balón de Oro". Cristiano me trajo el Balón de Oro cuando lo había ganado y me dejó sacarme una foto con él. Me dijo: "¿Lo vas a ganar?", y le dije: "Sí". Me contestó: "Esa es la actitud".

