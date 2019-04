Jesé: "Griezmann no encajaría en el Real Madrid, hay mejores jugadores que él en el equipo"

El futbolista de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez descartó este viernes cualquier posibilidad de jugar en el Atlético en el futuro al respetar "cien por cien" a su exequipo, el Real Madrid.

"En el fútbol no se sabe nunca donde puedes parar", aclaró el delantero, aunque para él "está claro que no" vestirá los colores rojiblancos. "Yo siempre he sido del Madrid, me crié allí, el Real Madrid me lo dio todo, así que cien por cien respeto al Real Madrid", añadió Jesé en una entrevista concedida a Sportium, previa al encuentro entre Las Palmas y Atlético.

Sobre el campo se enfrentará a uno de los mejores futbolista del mundo, el francés Antoine Griezmann, del que no cree que tenga el nivel suficiente para ser titular en el Real Madrid. "Hay muchos jugadores mejores que él en el equipo", confesó el canario, que no cree que el Atlético esté centrado en la Liga de Campeones.

"Creo que al Atlético, en Liga, también le hace falta ganar. Yo miro por mi equipo y estoy seguro de que les vamos a ganar aquí", indicó sobre el partido ante el equipo dirigido por el Cholo Simeone al que no ve favorito en la eliminatoria de Liga de Campeones.

"El Real Madrid es el rey de Champions"

"Para mí, el Real Madrid es el rey de Champions y pienso que a dos partidos es un equipo muy fuerte", dijo Jesé que prefiere que la competición "la gane el Madrid".

Su compañero de equipo Roque Mesa también concedió sus valoraciones sobre su próximo rival, del que sabe "que es un equipo muy complicado", lo calificó como "un equipo top" y no cierra las puertas a su fichaje por el Atlético. "Nunca se sabe. Si se da la posibilidad se llegará a estudiar", concluyó el centrocampista.