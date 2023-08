Jennifer Hermoso, a los críticos: "Si no quieren seguir en el barco de España, que se bajen"

A menos de 72 horas de jugar ante Suiza en los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Jennifer Hermoso ha alzado la voz para salir en defensa del grupo y contestar a todos los críticos que, en su opinión, desean que España fracase en la cita mundialista.

"Pienso que hay gente esperando el fallo de España, pienso que sí. Después de todo lo que ha pasado... mucha gente. Si te metes en las redes sociales…. Yo, sinceramente, no las tengo. Ni siquiera las veo. Pero sabemos que están esperando el fallo. Todo lo que hemos intentado luchar para hoy estar aquí y llegar lo más lejos posible hay gente que se alegre de los no tan buenos resultados. Yo les digo que si no quieren seguir en el barco de España, que se bajen. Lo que nos viene bien a nosotras es el apoyo de toda la gente que sigue en España", opinió Jenni Hermoso.

La delantera española explicó que la ilusión de España de ganar el Mundial "sigue intacta" y que ahora es el "momento de pasar página" y centrar las atenciones en Suiza y los octavos de final.

"La ilusión sigue intacta y no por culpa de un partido se nos tiene que ir todo abajo", afirmó la jugadora española.

"Tenemos que pasar página y pensar en Suiza"

Jenni Hermoso admitió que la goleada ante Japón fue "una derrota dura" y "un palo", pero "el fútbol es fútbol".

"Estaba dolida, fue una derrota dura. Te viene muchas cosas en la cabeza, intentas remontar ese resultado. A la jugadora le duele perder de esa manera y en el momento sentí mucha pena, tristeza, pero sinceramente no se me ha quitado la ilusión. Tenemos que pasar página y pensar en Suiza", indicó Jennifer Hermoso.

"Fue un palo, algo que a lo mejor no nos esperábamos. Un resultado que no imaginábamos. Pero el fútbol es fútbol. Justo el otro día lo hablábamos, un 5-0 ante Zambia se nos quedaba corto. El partido del otro día es para pasar página y trabajar mucho los errores que tuvimos", analizó la delantera española.

"Fue una derrota dura y yo soy de las que cuando te dan palos muy fuertes y todo parece que se viene abajo es cuando más tiene que salir el espíritu competitivo. España sigue aquí y España no se ha ido en ningún momento", indicó Jenni Hermoso.

Por último, la delantera aseguró que solo piensan en el partido de octavos ante Suiza y que no piensan en más allá.

"¿Cómo vamos a pensar en lo qué va pasar después si nos quedamos en tierra ante Suiza? No, es Suiza, Suiza, Suiza y lo único que tenemos en mente es el pase a cuartos", explicó Jenni Hermoso.