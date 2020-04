Javier Tebas: "Si se cancelase La Liga por causa de fuerza mayor, no habrá ampliación de categorías y sí habrá descensos"

Javier Tebas ha participado este viernes en el foro virtual 'Adea Conecta', un encuentro en el que el presidente de LaLiga ha explicado las cinco fases que está atravesando el fútbol español y ha asegurado que no contempla no poder acabar la Liga.

"Estamos trabajando en cómo terminar esta temporada y en cómo comenzar la siguiente. Tenemos varios escenarios de calendarios. Actualmente no los ponemos encima de la mesa porque vamos descartando algunos escenarios. No habrá ampliación de categorías. Todos los contratos se hacen a un modelo de competición de 20 clubes y no puede ser. Habría que modificar tanto que perjudicaría a todo el mundo. Habrá descensos también", ha indicado Tebas.

"Hoy no tenemos ese escenario. Ni la UEFA ni la Liga lo tenemos planteados. Hasta el 31 de julio seguro que podemos jugar e incluso se podría alargar un poco más. Estoy convencido de que vamos a acabar la temporada y tendremos espacio para hacer la próxima y acabarla a tiempo", ha asegurado Tebas.

"Estamos enfocados en terminar las competiciones y en resolver los problemas que salen en las Ligas de Bélgica, Escocia...Hasta el 27 de mayo ninguna Liga puede tomar una decisión", ha insistido Tebas.

Ante la posibilidad de que un equipo se niegue a jugar, Javier Tebas se ha mostrado muy claro.

"Si algún club se negara a jugar, estando ya la autorización de sanidad, sería sancionado perdiendo sus partidos como ha pasado antes", ha explicado el presidente de LaLiga.