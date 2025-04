Jasper Cillessen: "No ha sido una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor"

Jasper Cillessen ha emprendido su regreso a Las Palmas tras estar nueve días ingresado en Vigo tras ser operado de urgencia de una perforación del intestino delgado que sufrió tras un choque con Borja Iglesias durante el partido contra el Celta en Balaídos el pasado 31 de marzo.

El portero neerlandés ha reconocido que ha pasado una semana complicada, pero que ya ve la luz al final del túnel.

"Me encuentro muy bien. No ha sido una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor. Estoy feliz de volver a la Isla para seguir recuperándome. Vamos a ver durante cuánto tiempo, porque la próxima semana haré más pruebas para ver cómo estoy", indicó el portero de la UD Las Palmas.

El guardameta recibió el pasado domingo el alta médica, pero ha permanecido hasta este martes en un hotel de Vigo, donde esta mañana recibió la visita de Borja Iglesias, quien le entregó una camiseta firmada por toda la plantilla del Celta en la que se podía leer 'Afouteza, Jasper'.

El detalle de Borja Iglesias con Jasper Cillessen | IG: Borja Iglesias

"Esta mañana ha estado conmigo en el hotel para darme esa camiseta. Ha sido algo especial", comentó a ElDesmarque el portero de la UD Las Palmas, quien confesó que el primer día estuvo "muy mal" pero luego "ya fue mucho mejor".

"Ojalá siga así para poder ayudar al equipo para salvarnos. Si el médico me da el visto bueno para entrenar, me voy directamente, pero esto no es como una lesión de muslo o algo, esto cuesta algo más. Vamos a ver cómo van las pruebas", explicó Jasper Cillessen.

Cillesen, operado en Vigo de una perforación del intestino delgado

El portero de 35 años, nacido en Nimega, Países Bajos, el 22 de abril de 1989, sufrió un grave percance el pasado 31 de marzo en su duelo liguero ante el Celta de Vigo en Balaídos, donde se perforó el intestino delgado tras chocar ante Borja Iglesias en una acción de la primera parte. Cillessen fue evacuado del campo de urgencia y operado en un hopsital de Vigo. El guardameta neerlandés fue sometido a una operación laparoscópica en el Hospital Povisa (Policlínico de Vigo), donde se le practicó la cirugía.

No se ha estimado un tiempo de baja, pero lo más probable es que Jasper Cillessen necesita de varias semanas para recuperarse, por lo que podría no volver a jugar esta temporada.

