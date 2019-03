La surrealista anécdota de Messi con unos vecinos: "Le molestaban y decidió comprarles la casa"

En una entrevista concedida al medio croata 'Novi List', el jugador del Barcelona Ivan Rakitic ha confesado diversas anécdotadas relacionadas con el club azulgrana y, en especial, una protagonizada por Messi.

Rakitic ha confesado que, a pesar de vivir en Barcelona, nunca ha ido a las Ramblas por recomendación del Club. “Nunca he estado en las Ramblas y en Montjuïc, por ejemplo, solo dos veces. Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado los títulos con el Barça”.

También ha contando lo que supuso para él y su familia el fichaje del jugador por el Barcelona y el tener que abandonar Sevilla. "En Cataluña, las personas son diferentes. Son más moderados, no tan abiertos. En Sevilla es diferente, cuando caminas por la calle, todo el mundo te saluda. Aquí, ni se miran. Por eso, para mi esposa, cuando nos trasladamos a Barcelona, fue difícil. En Sevilla mantengo un gran círculo de amigos que siempre estuvieron con nosotros”, confesaba el jugador.

El jugador del Barcelona, que actualmente vive en Casteldefells, ha confesado una divertida anécdota sobre Leo Messi. "Messi cuando compró una casa en Castelldefels y los vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprar su casa para estar solo", decía el centrocampista.

Sobre la MSN: "Son como cualquiera"

Refiriéndose a la otra parte de la MSN, Rakitic ha confesado que Suárez y Neymar "son como cualquier otra persona, todo el mundo piensa que la vida de los futbolistas es glamour y fiestas locas, pero recientemente Suarez me invitó a su cumpleaños y era lo mismo que cualquier otro. Compramos regalos, hubo una cena, conversación, diversión y eso es todo. Fuimos la mayoría de los jugadores con la familia".