Los intolerables insultos machistas a una asistente en un partido de tercera en La Rioja: "Las mujeres no servís para nada..."

Una vez más un campo de fútbol ha sido el escenario de intolerables insultos machistas contra una asistente. En concreto, fue en el Berceo-Arnedo de la tercera riojana. En el minuto 88, como refleja el acta del colegiado, un grupo de aficionados profirieron insultos a la asistente Laura Bezares Tricio.

"El partido ha transcurrido con relativa normalidad hasta que en el minuto 88 y tras la toma de una decisión en una acción del juego, desde ese grupo de aficionados se han producido protestas e insultos, pudiendo identificar a tres de dichas personas, las cuales se han adelantado del resto del grupo, acercándose a la valla delimitadora del terreno de juego, detrás y muy cerca de la árbitra asistente gritando y profiriendo expresiones e insultos tales como: «Puta», «Hija de puta», «Te vamos a matar, sabemos dónde vives», «Eres malísima, esto no es lo tuyo», «Las mujeres no sirven para nada», «Todos los findes igual»...", explica el acta del colegiado.

El colegiado explica, como refleja en el acta, "ante estos hechos, impido la reanudación del juego y me dirijo hacia mi árbitra asistente y le pregunto si se encuentra bien y si se han producido más incidentes aparte de los de los que yo he sido testigo, contestándome que no".

"Seguidamente me acerco hacia los banquillos y solicito al delegado de campo del C.D. Berceo, D. Fernández Blanco, José Antonio, que me acompañe para identificar a los autores de los insultos", explica el acta del colegiado.

Al finalizar el partido, como recoge el acta, la asistente se retira muy afectada del terreno de juego. Así lo asegura también el presidente del CD Berceo, Esteban Rubio, que señala que Laura se retiró del terreno de juego llorando. "La verdad es que se encontraba abatida. Estaba llorando. Le transmitimos ánimos y le dijimos que nos poníamos a su disposición para cualquier cosa", añade el presidente del club.