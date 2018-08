Iniesta felicita al Barcelona por la Supercopa: "Que sea el primero de muchos esta temporada"

Muchísimas felicidades! Qué sea el primero de muchos en esta temporada 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻! Abrazo desde Japón @FCBarcelona 🇯🇵

Congratulations! Hope the team wins a lot of trophies during the season 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/a8mLdJtfTl