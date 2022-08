'No importa la esclavitud', el himno oficioso que critica el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 sigue rodeado de polémica en todos los frentes. En el deportivo, el campeonato se tuvo que mover a invierno para evitar las altísimas temperaturas del verano qatarí, partiendo así en dos el curso habitual de los clubes. En el ámbito social, el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia: se estima que al menos murieron 6.500 obreros construyendo los estadios, amén de las condiciones infrahumanas en las que trabajan a diario. Tampoco hay que olvidar las leyes homófobas y misóginas que imperarán en el país durante la celebración del Mundial.

Con estos precedentes, el humorista noruego Rasmus Wold ha grabado y publicado 'Never mind the slavery' ('No importa la esclavitud'), una canción que protesta contra las condiciones que rodean el Mundial de Qatar y que está arrasando en las redes sociales. Este himno satírico oficioso fue publicado hace un año y acumula más de 600.000 visualizaciones en YouTube, aunque también en Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Una crítica mordaz que arremete contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

Letra completa de 'Never mind the slavery'

[Estrofa 1]

¡Qatar 2022!

¡Derechos humanos, que os jodan! ¡Olé! ¡Olé, olé, ole!

Es bastante extraño, pero el mundo está aquí

Organizado en Qatar, donde beber cerveza es ilegal

No tienen estadios, pero ante la falta de lugares para jugar

Contrataron trabajadores extranjeros, pero no les pagan.

Trabajan 15 horas al día, pero no tienen sitio para huir

Cerramos nuestros ojos cuando se desmayan bajo el sol árabe

Pero hay cosas más importantes que unos cuantos esclavos flacos

Como un gol de chilena o una parada ganadora de un penalti

[Estribillo]

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

[Estrofa 2]

Si un trabajador extranjero intenta huir, será detenido en el aeropuerto de Doha

Porque ha firmado un contrato en el que le quitan el teléfono y el pasaporte.

Cuando el termómetro muestre 40º, es importante recordar

Que la FIFA tiene un plan: movieron el Mundial a diciembre

Trabajan 15 horas al día, pero no tienen sitio para huir

Cerramos nuestros ojos cuando se desmayan bajo el sol árabe

Pero hay cosas más importantes que unos cuantos esclavos flacos

Como un gol de chilena, o una parada ganadora de un penalti

[Estribillo]

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

[Interludio]

Somos los jefes del fútbol mundial, la FIFA hace lo que la FIFA quiere

Le dimos la Copa a un lugar horrible porque nos pagaron los jeques qatarís

Amigos con jeques y oligarcas, ¡Infantino salva el día!

No tengo tiempo para derechos humanos, ¡quiero ver a mi país jugar!

Quiero ver a mi país jugar

Quiero ver a mi país jugar

[Estribillo]

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

FIFA

¡No importa la esclavitud!

FIFA

¡Veremos fútbol en cualquier caso!

FIFA

Todo el mundo es bienvenido a Qatar

¡Excepto si eres gay!

O una mujer uhuhu.