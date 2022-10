El impactante momento en que un policía dispara a un cámara argentino durante los incidentes del Gimnasia - Boca

El fútbol argentino vivió otra noche negra y de luto. Los graves incidentes durante el Gimnasia - Boca se han saldado con decenas de heridos y un fallecido, un hincha de Esgrima de 57 años.

La Policía utilizó gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los aficionados, una actuación que muchos han tildado de desproporcionada y que habría generado el caos dentro del Estadio Juan Carmelo Zerillo al llegar los gases al interior del terreno de juego.

Los medios argentinos han informado al minuto de todo lo ocurrido y son decenas las imágenes que hay de lo ocurrido. La secuencia más impactante la ha difundido TyC Sport, una secuencia en la que se puede ver cómo un agente dispara a bocajarro contra Fernando Rivero, cámara de dicho medio.

La imagen es tremenda y se puede ver como el agente mira al cámara argentino antes de dispararle tres bolas de goma a escasos metros de distancia.

"No me di cuenta porque yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía. Estaban tirando muchas balas de goma y este muchacho que estaba reprimiendo se da la vuelta, me mira porque me vio, y me tiro. Me dobló del dolor. No es que estaba a 10 metros, estaba a lado de él", ha explicado el propio Rivero a TyC Sport.

"Estoy trabajando, tomando imágenes de lo que está aconteciendo en el momento. No estoy haciendo otra cosa. Mi trabajo es ese", cuenta el cámara del medio argentino.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relata Fernando Rivero al programa Presión Alta de TyC Sports.