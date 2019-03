Iker Casillas: "No sé si será mi último año con España"

Iker Casillas, capitán de la selección española, dejó entrever tras convertirse en el jugador europeo con más partidos con su selección de la historia, 166, que está cerca su despedida de la Roja, al admitir que no sabe si será su "último año con España".

"Estoy contento y feliz por sumar 166 partidos con la selección española y ser el jugador con más partidos de una selección de Europa", afirmó sobre su récord en un vídeo en su Facebook oficial. "En estos años he vivido buenos y malos momentos pero me quedo con los buenos", añadió antes de dejar un interrogante sobre su futuro.

"Está claro que el tiempo pasa para todos y no soy una excepción, pero tengo ilusión y me gusta estar con este grupo lleno de jóvenes. No sé si será mi último año con España. Sólo pienso en disfrutar cada día", sentenció.