Ibrahimovic: "Soy el Indiana Jones del fútbol"

Zlatan Ibrahimovic es de esos jugadores que no pasa desapercibido ni en el campo ni fuera de él. Dentro es por su calidad, y lejos del césped es por sus declaraciones, que siempre dan bastante de sí. En esta ocasión, el sueco, tras anotar tres goles ante el Saint Etienne en la Europa League, se comparó a sí mismo con una leyenda del cine. Con una leyenda del cine de ficción para más señas: "Soy como Indiana Jones".

"Allá donde voy gano. Soy el Indiana Jones del fútbol, en todos los equipos en los que he jugado he ganado algo y si lo logro aquí seré muy feliz. Cualquier trofeo para mí es increíble", afirma.

Zlatan además ya parece haberse acostumbrado a jugar los jueves, algo que antes no le hacía mucha gracia: "Me siento bien. He conseguido mucha ayuda de mis compañeros".