Una historia con final feliz en el fútbol granadino

La Policía Nacional tiene un bonito gesto en Navidad con José Ortega, delegado de un equipo de fútbol de Granada, y Álvaro Hernández, un jugador cadete de 15 años al que José le salvó la vida durante un partido de fútbol, invitando a ambos a visitar la comisaría provincial de Granada y compartiendo un vídeo de la experiencia en sus redes sociales.

El fútbol provincial granadino vivía en el mes de octubre un episodio trágico que acabó con final feliz; fue durante un partido entre el CF Reino de Granada y el Club Deportivo Regina Mundi, tras finalizar la primera parte y mientras los jugadores de ambos equipos se dirigían a vestuarios, Álvaro, uno de los jugadores del Club Deportivo Regina Mundi, se desplomó en el suelo y, gracias a la intervención de José activando el protocolo de desfibrilación para paliar la parada que sufrió el joven, logró salvar la vida del deportista.

"Me desperté en el suelo rodeado de médicos"

"Iba caminando con un amigo mío para el vestuario cuando me comencé a marear y me sujeté a una valla que había cerca. Cuando le quería comentar al delegado de mi campo que me encontraba muy mal, me desperté en el suelo rodeado de médicos, con el delegado del equipo contrario, la ambulancia... No sabía lo que me había pasado y resulta que fue una parada cardíaca", recuerda Álvaro Hernández.

"Me han puesto un DAI y ahora me encuentro muy bien. No me caben palabras para describir lo feliz que estoy. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este momento", agradece el futbolista del CD Regina Mundi.

Además de la invitación de la Policía Nacional como muestra de "agradecimiento a José y apoyo a Álvaro", el Granada CF también invitó a ambos a la ciudad deportiva hace unas semanas para mostrarles su apoyo.

A este encuentro fueron acompañados por sus familiares, y tal y como el Granada CF publicó en sus redes sociales José y Álvaro tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores, recibieron una camiseta del equipo y presenciaron el entrenamiento.

"Álvaro se desplomó, el otro entrenador me avisó de que estaba en suelo y no me lo pensé y acudí a ver lo qué pasaba. Comprobé que no estaba bien, no tenía pulso y comencé a hacer la reanimación. No lo pensé, solo actué. Lo haría mil veces más", señala José Ortega, delegado del CF Reino de Granada cadete.